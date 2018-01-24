Mais de 2 mil vagas para quem quer aprender uma profissão

Decoração de unhas está entre as opções de curso Crédito: Reprodução internet









Quem quer aprender uma profissão para trabalhar por conta própria ou conseguir um emprego deve ficar atento. Isso porque o Projeto OportunidadES está com 2.065 mil vagas abertas em mais de 50 opções de cursos de qualificação. Os alunos não pagam pelas aulas. As chances estão disponíveis para os bairros Jardim Botânico e Bela Aurora, em Cariacica, Vila Bethânia e Canaã, em Viana, e todos os moradores da Serra.

Para se inscrever, o candidato deve acessar o site www.oportunidades.es.gov.br e preencher corretamente a ficha de inscrição. A seleção é feita por ordem de inscrição e o prazo para garantir uma vaga é diferente para cada oferta.

Quem trabalha na área da educação também serão beneficiados com a nova modalidade de cursos do projeto, que é a semipresencial. São 400 vagas abertas com inscrições até o dia 4 de fevereiro. A oferta abrange dois cursos: Informática na Educação: Novas Mídias e Educação Especial e Inclusiva, ambos com 200 vagas. Os candidatos precisam ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência.

Os cursos semipresenciais contarão com três aulas presenciais que acontecerão no auditório do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, nos turnos matutino e vespertino. De acordo com informações do projeto, quem ficar classificado de 1 a 100 fará as aulas presenciais pela manhã, das 8 às 12 horas. Já os classificados 101 a 200 assistirão às aulas presenciais a tarde, das 13 às 17 horas. A seleção será feita por ordem de inscrição.

O curso tem carga horária de 180 horas divididas em 164 horas a distância e 16 horas presenciais. As aulas a distância serão realizadas pela plataforma on-line do OportunidadES, da mesma forma dos cursos EAD que o projeto oferece.



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Já estão abertas as inscrições para os cursos presenciais nos bairros Jardim Botânico e Bela Aurora, em Cariacica, estão abertas. Os interessados contará com 19 opções de cursos e 605 vagas destinadas aos moradores. As inscrições nos bairros encerram no próximo domingo (28).

Já nos bairros Vila Bethânia e Canaã, em Viana, as inscrições começam nesta quarta-feira (24) e terminam na próxima segunda-feira (29). A oferta é de 600 vagas, distribuídas por 23 opções de cursos.

Para os moradores da Serra, são 460 vagas em 18 opções de cursos. As inscrições começam no dia 25 de janeiro de 2018 e seguem até 4 de fevereiro de 2018. As oportunidades estão disponíveis para todos os moradores do município e as aulas serão realizadas em três locais do bairro Porto Canoa. Todos os cursos presenciais têm carga horária de 40 horas.

Confira nas tabelas abaixo os cursos oferecidos em cada oferta:

SEMIPRESENCIAL

Informática na Educação: Novas Mídias: 200

Educação Especial Inclusiva: 200

PRESENCIAL

CARIACICA

JARDIM BOTÂNICO

Local do curso: Espaço Gente Feliz, Rua Guarapari, 301, Jardim Botânico, Cariacica.

Biscoitos caseiros: 25

Bolos artísticos: 30

Confeitaria avançada: 50

Cuidador de idosos: 30

Decoração de unhas: 25

Design de sobrancelhas: 25

Empreendedorismo: criando e planejando negócios: 30

Panificação: 60

Porteiro: 30

BELA AURORA

Local do curso: Igreja Assembleia de Deus de Bela Aurora, Avenida Espírito Santo, 200, Bela Aurora, Cariacica

Almoxarife: 30

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Cuidador de idosos: 30

Decoração de festas: 30

Design de sobrancelhas: 30

Fotografia: 30

Maquiagem básica: 30

Porteiro: 30

Recepcionista: 30

VIANA

VILA BETHÂNIA

Local do curso: Centro Pastoral São Francisco de Assis, Rua Minas Gerais, 39 - Vila Bethânia, Viana.

Administração de estoque e armazenamento: 25

Almoxarife: 25

Auxiliar de logística e produção: 25

Auxiliar de secretaria: 25

Cuidador de idosos: 25

Decoração de festas: 25

Design de sobrancelhas: 25

Fotografia: 25

Maquiagem básica: 25

Organizador de eventos: 25

Porteiro: 25

Recepcionista: 25

CANAÃ

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Canaã, Avenida Tancredo Neves, 12, Bairro Canaã, Viana

Almoxarife: 20

Auxiliar de logística e produção: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 20

Auxiliar de secretaria: 30

Confeitaria básica: 30

Cuidador de idosos: 30

Design de sobrancelhas: 20

Doces para festas: 30

Fotografia: 20

Porteiro: 20

Preparação de salgados: 30

Recepcionista: 20

SERRA

Local dos cursos: EEEFM Professora Hilda Miranda Nascimento, Av. Brasília, Porto Canoa, Serra

Administração de estoque e armazenamento: 30

Almoxarife: 30

Auxiliar de logística de produção: 30

Auxiliar de rotinas administrativas: 30

Auxiliar de secretaria: 30

Inglês básico: 30

Recepcionista: 30

Local dos cursos: Igreja Assembleia de Deus de Porto Canoa, Rua Pica Pau, 190, Porto Canoa

Auxiliar de logística e produção: 20

Balconista de farmácia: 20

Cuidador de idosos: 20

Decoração de festas: 20

Design de sobrancelhas: 20

Fotografia: 20

Maquiagem básica: 20

Porteiro: 20

Local dos cursos: Igreja Betesda em Células, Av. Brasília, 1987, Porto Canoa, Serra.

Biscoitos caseiros: 30

Bolos artísticos: 30