Mais de 160 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (24)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Jansen Lube / Prefeitura da Serra

Quem está à procura de emprego deve ficar atento às oportunidades disponíveis nesta terça-feira (24). Ao todo, são mais de 160 oportunidades para os níveis médio, técnico e superior.

A Espírito Cacau conta com duas vagas, sendo uma para caixa/vendedor e outra de barista. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo e experiência nas respectivas áreas.

Já o Grupo Multivix tem oportunidades para as unidades de Vitória, Cachoeiro de Itapemirim e Nova Venécia.

A Psicoespaço, empresa de recrutamento e seleção, tem mais 67 vagas e os interessados precisam fazer o cadastro no site.

Na Rhopen, são 91 vagas, sendo que 39 delas para trabalhar em Moçambique, na África.

CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO

ESPÍRITO CACAU

São duas vagas, sendo uma para caixa/vendedor e outra de barista. Os candidatos devem ter Ensino Médio completo e experiência nas respectivas áreas. As vagas são para contratação imediata e para atuar na loja conceito da marca, localizada no Shopping Day By Day, na Praia do Canto. Os interessados devem enviar o currículo para [email protected]

GRUPO MULTIVIX

Vagas: Para quem tem o Ensino Médio, as chances são para auxiliar financeiro, técnico de laboratório, além de oportunidades para pessoas com deficiência para áreas administrativas e de atendimento. Há ainda oportunidades para estágio em comunicação e administração. Essas chances são para a unidade de Vitória. Em Nova Venécia, as vagas são para analista de marketing, enquanto que para Cachoeiro de Itapemirim há chances para analista de marketing.

PSICOESPAÇO

Currículos: podem ser cadastrados no podem ser cadastrados no site da empresa

Vagas: São 67 chances para os seguinte cargos:

Assistente de Departamento Fiscal

Assistente de E-commerce

Assistente de Qualidade - PCD - Aracruz

Auxiliar Administrativo de DP

Auxiliar de Cabeleireiro

Auxiliar de Carga e Descarga/Estoque

Auxiliar de Consultório Médico (Secretária)

Auxiliar de Saúde Bucal (ASB)

Auxiliar de Secretaria

Auxiliar Fiscal (2 Vagas para São Domingos do Norte)

Auxiliar Industrial (Cachoeiro de Itapemirim)

Auxiliar Industrial PCD (2 vagas para São Domingos do Norte)

Consultor de Vendas

Eletricista Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)

Eletricista Manutenção I (São Domingos do Norte)

Eletricista Manutenção II (São Domingos do Norte)

Encarregado de Produção de Salgados (Ramo de Alimentos)

Estagiário Nível Superior

Estagiário de Engenharia de Produção

Gerente Administrativo

Gerente Comercial

Gerente de Loja

Gerente de Pousada (Anchieta)

Inspetor Estoque III Indústria Granito (2 vagas para São Domingos do Norte)

Líder Logística (Cachoeiro de Itapemirim)

Mecânico Manutenção Extração III (Barra de São Francisco)

Mecânico Manutenção II (São Domingos do Norte)

Mecânico Manutenção II (São Domingos do Norte)

Motorista Carreteiro (Produtos Perigosos)

Operador de Monitoramento

Operador de Televendas

Operador Industrial II ( Operador Ponte Rolante) Indústria Granito (4 vagas em São Domingos do Norte)

Operador Industrial II (Operador Ponte Rolante) Logística (6 vagas em São Domingos do Norte)

Operador Industrial II (Pórtico Rolante) Indústria Granito (3 vagas em São Domingos do Norte)

Operador Industrial II (Resinador) Indústria Granito (2 vagas em São Domingos do Norte)

Orçamentista

Pessoas com Deficiência (PCD) - Cadastro de Reserva

Promotor de Vendas (Cachoeiro de Itapemirim)

Repositor de Mercadorias

Representante Comercial

Supervisor de Loja

Supervisor de Processos (São Domingos do Norte)

Supervisor de Relacionamento com Cliente (Cachoeiro de Itapemirim)

Técnico em Mecânica (Aracruz)

Vendedor Externo (Seguros)

Vendedor Interno (3 vagas)

Vendedor Telemarketing

RHOPEN CONSULTORIA

Currículos: devem ser cadastrados no site devem ser cadastrados no site www.rhopen.com.br

Vagas: São 91, distribuídas pelos seguintes cargos:0

Instrutor operador de mina - Moçambique  39 vagas

Mecânico PCD (Nova Era - MG)

Analista administrativo PCD (Belo Horizonte)

Subgerente de loja (Vitória)

Engenheiro Naval Sênior (Rio de Janeiro)

Assessor de diretoria (Serra)

Banco de candidatos PCD (ES, MG e RJ)

Analista de Inovação

Analista Relações com a Comunidade Pleno (Santa rita - MA)

Engenheiro Master (Nova Lima - MG)

Engenheiro Sênior

Geólogo (MG)

Operador de Equipamentos Instalações (Itabira - MG)

Gestor de Operações e Logística (Macaé - MG)

Analista de Planejamento Sênior (Serra)

Laboratorista (Mariana - MG)

Motorista (Vila Velha)

Atendente de Loja (Vitória)

Gerente de Clínica Médica (Vila Velha)

Oficial de Via Permanente PCD (Ouro Preto - MG)

Operador de Equipamento Instalações PCD (Belo Horizonte - MG)

Analista de TI - Transformações Digitais PCD (Belo Horizonte - MG)

Analista de Relações Comunidade Master (Rio de Janeiro)

Analista de Serviços Financeiros (Rio de Janeiro)

Cientista de Dados (Belo Horizonte - MG)

Engenheiro Pleno (Belo Horizonte - MG)

Consultor Comercial de Autopeças (Serra)

Engenheiro Master (Vitória)

Comprador internacional (Serra)

Comprador (Rio de Janeiro)

Vendedor de Loja (Cachoeiro de Itapemirim)

Encarregado de Estoque (Rio de Janeiro)

Ship Chandler (Rio de Janeiro)

Analista de Recursos Humanos (Serra)

Coordenador Administrativo Patrimonial (Serra)

Eletrisica (Itabirito - MG)

Soldador (Belo Horizonte)

Analista de Recursos Humanos SR (Serra)

Assistente Marketing (Vitória)

Analista Contábil (Vitória)

Gestor Estratégico Projetos, Suprimentos e Orçamento (Vitória)

Encarregado de Logística (São João de Meriti - RJ)

Controller (Aracruz)

Analista Sucess Factors Junior (Vitória)

Consultor Sucess Factors Junior (Vitória)

Consultor Sucess Factors Sênior (Vitória)

Gerente de Produção (Cachoeiro de Itapemirim)

Diretor Geral (Serra)

Analista Desenvolvedor (Cariacica)