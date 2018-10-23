Mais de 130 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (23)

Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Divulgação

Boas oportunidades para profissionais que estão à procura de emprego. As empresas de recrutamento e seleção estão com vagas para pessoas de vários níveis de escolaridades, que tenham ou não experiência. Para se inscrever, basta fazer o cadastro nos sites.

Na Center RH, são 13 chances para cargos como atendente, auxiliar administrativo e controlador de acesso. O salário de eletricista industrial é de R$ 2,3 mil, enquanto que o de motorista, R$ 1,1 mil.

A Lince Psicologia tem 18 oportunidades, sendo que a maior oferta é para o cargo de vendedor, com oito vagas.

Já a Rhopen tem vagas abertas em 48 cargos diferentes. As chances, de acordo com a empresa, estão disponíveis no Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e até em Moçambique, na África.

Há ainda oportunidades em mais de 50 cargos na Psicoespaço.

CONFIRA AS VAGAS

CENTER RH

Vagas: Atendente, auxiliar administrativo, auxiliar de vendas, controlador de acesso, eletricista industrial, faturista, manipulador, motorista categoria D, secretária executiva trainee, supervisor de oficina, técnico de enfermagem e televendas.

LINCE PSICOLOGIA

Vagas: Assistente de faturamento, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, coordenador comercial, coordenador administrativo, biomédico, desenvolvedor web, gerente de tecnologia da informação, operador trainee e vendedor.

PSICOESPAÇO

Vagas: Almoxarife (com Operação de Empilhadeira), almoxarife (São Domingos do Norte), analista PCP, analista de dados, analista de departamento pessoal, analista de desenvolvimento organizacional, analista de RH (área de desenvolvimento, departamento pessoal e Norte do ES), analista de sistemas, analista financeiro pleno, assistente administrativo (Guarapari), assistente de e-commerce, assistente de RH - PCD, auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de estoque / serviços gerais, auxiliar de saúde bucal, auxiliar de vendas (Televendas), caixa - cafeteria, comprador (Segmento Padaria e Supermercado), consultor de vendas, consultor de vendas, coordenador de TI, eletricista, estagiário administrativo/financeiro, estagiário de engenharia de produção, estagiário de logística (Aracruz), estagiário de processos e qualidade (Aracruz), estoquista (ramo alimentício), executivo de contas, faturista, gerente de Educação à Distância, gerente de loja (Padaria), gerente de Pós Graduação, inspetor estoque indústria de granito (São Domingos do Norte), motorista (Grande Vitória e Interior do ES), motorista carreteiro (Produtos Perigosos), operador industrial logística (São Domingos do Norte), operador industrial (Pórtico Rolante) (São Domingos do Norte), operador industrial resinador (São Domingos do Norte), operador de televendas, pessoas com deficiência, porteiro, recepcionista, repositor de mercadorias, representante autônomo e supervisor de loja.

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