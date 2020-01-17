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Qualificar ES

Mais de 1.200 vagas em cursos para aprender uma profissão na Serra

Interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro; do total de oportunidades, 195 são destinadas apenas para mulheres

Publicado em 17 de Janeiro de 2020 às 17:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2020 às 17:16
Curso de maquiagem é oferecido no Programa Qualificar ES Mulher Crédito: shutterstock
Boa oportunidade para quem quer aprender uma profissão para ganhar um dinheiro extra ou conseguir um emprego com carteira assinada. O Programa Qualificar ES está com inscrições abertas para 1.250 vagas em cursos de qualificação destinadas aos moradores da Serra.
Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa

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Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 195 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES Mulher.

CONFIRA AS VAGAS

POLO 01: EEEFM Jones José do Nascimento
  • Endereço: Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina, Serra
  • Bairros: Carapina Grande, Diamantina, Cantinho do Céu
  • Curso: Agente comunitário de saúde (40)
POLO 02: Associação Shalom
  • Endereço: Avenida Vitória, 21, Central Carapina, Serra 
  • Bairros: Diamantina, Jardim Carapina, André Carloni, Eurico Salles
  • Curso: Montador e reparador de computadores: 30
POLO 03: Primeira Igreja Batista em Jacaraípe
  • Endereço: Avenida Abido Saad, 1641, Jardim Atlântico, Serra
  • Bairros: Estância Monazítica, Laranjeiras I, Laranjeiras II, Laranjeiras III, Residencial Jacaraípe, Lagoa de Jacaraípe, São Francisco, Magistrado e São Patrício
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e recepcionista (40)
  • POLO 04: EEEFM Jacaraípe
  • Endereço: Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra
  • Bairros: Residencial Jacaraípe, Costa Dourada e Das Laranjeiras
  • Curso: Garçom (30)
POLO 05: Assembleia de Deus Missão da Bahia
  • Endereço: Avenida Bela Vista, 1000, Planalto Serrano Bloco A, Serra 
  • Bairros: Planalto B, Planalto C, Campinho I, Campinho II, Vista da Serra I e Vista da Serra II
  • Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30)
POLO 06: Centro Comunitário de Manoel Plaza
  • Endereço: Rua L, Quadra 48, 341, Manoel Plaza, Serra
  • Bairros: Rosário de Fátima, Eurico Salles, São Geraldo, Bairro de Fátima, Carapina e André Carloni
  • Cursos: Montador e reparador de computadores (30), decoração de festas (30), segurança do trabalho (30) e recepcionista (30)
POLO 07: EEEF Taquara I
  • Endereço: Rua Beija Flor II, Taquara I, Serra
  • Bairros: Taquara II, Colina de Laranjeiras e Laranjeiras Velha
  • Curso: Segurança do trabalho (35)
POLO 08: EEEFM Dom João Batista da Motta e Albuquerque
  • Endereço: Rua Maria de Fatima de Costa, s/nº, André Carloni, Serra
  • Bairros: Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles
  • Curso: Assistente de logística (40)
POLO 09: EEEFM Vila Nova de Colares
  • Endereço: Rua Alfredo Galeno, s/nº Vila Nova de Colares, Serra
  • Bairros: Feu Rosa, Ourimar, Nova Zelândia e Fazenda Verde
  • Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40)
POLO 10: Centro de Referência da Assistência Social - CRAS Jardim Carapina
  • Endereço: Rua Salvador, s/nº, Jardim Carapina, Serra 
  • Bairros: Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima
  • Cursos: Cuidador infantil (40), informática (30), berçarista (40) e informática (30)
POLO 11: EEEFM Marinete de Souza Lira
  • Endereço: Rua Vitória Régia, s/n, Feu Rosa
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: Recepcionista (45) e cuidador infantil (45)
POLO 12: Igreja São Sebastião
  • Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa 
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40)
POLO 13: Centro Comunitário Castro Alves
  • Endereço: Rua C-3, s/nº, Conjunto Carapina 1
  • Bairros: Bairro de Fátima, Hélio Ferraz, Eurico Sales, Manoel Plaza e André Carloni
  • Cursos: Recepcionista (40) e assistente de logística (40)
POLO 14: EMEF Aureníria Correa Pimentel 
  • Endereço: Rua Inhambú, s/n, Novo Horizonte
  • Bairros: Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Cidade Continental e Chácara Parreiral
  • Cursos: Agente comunitário de saúde (40), balconista de farmácia (40) e decoração de festas (40)
QUALIFICAR ES MULHER
  • POLO 01: EEEFM Marinete de Souza Lira 
  • Endereço: Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa 
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Curso: Maquiador (45)
POLO 02: Igreja São Sebastião
  • Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa
  • Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
  • Cursos: Maquiador (30) e design de sobrancelhas (30)
POLO 03: Assembleia de Deus Fé e Milagres
  • Endereço: Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista
  • Bairros: Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra
  • Cursos: Salgadeiro (30), padeiro (30) e doces para festas (30)
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