Mais de 1.200 vagas em cursos para aprender uma profissão na Serra

Os interessados poderão se inscrever até 27 de janeiro, no site do programa.
Para participar da qualificação, o candidato precisa ter idade mínima de 16 anos, morar no município em que o curso será realizado e ser alfabetizado.
Do do total de vagas oferecidas no município, 195 estarão disponíveis para o programa Qualificar ES Mulher.
CONFIRA AS VAGAS
POLO 01: EEEFM Jones José do Nascimento
- Endereço: Rua Distrito Federal, 3, Central Carapina, Serra
- Bairros: Carapina Grande, Diamantina, Cantinho do Céu
- Curso: Agente comunitário de saúde (40)
- Endereço: Avenida Vitória, 21, Central Carapina, Serra
- Bairros: Diamantina, Jardim Carapina, André Carloni, Eurico Salles
- Curso: Montador e reparador de computadores: 30
- Endereço: Avenida Abido Saad, 1641, Jardim Atlântico, Serra
- Bairros: Estância Monazítica, Laranjeiras I, Laranjeiras II, Laranjeiras III, Residencial Jacaraípe, Lagoa de Jacaraípe, São Francisco, Magistrado e São Patrício
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (40) e recepcionista (40)
- POLO 04: EEEFM Jacaraípe
- Endereço: Rua Guacyra, 713, Jardim Atlântico, Jacaraípe, Serra
- Bairros: Residencial Jacaraípe, Costa Dourada e Das Laranjeiras
- Curso: Garçom (30)
- Endereço: Avenida Bela Vista, 1000, Planalto Serrano Bloco A, Serra
- Bairros: Planalto B, Planalto C, Campinho I, Campinho II, Vista da Serra I e Vista da Serra II
- Cursos: Auxiliar de rotinas administrativas (30), recepcionista (30) e assistente de recursos humanos (30)
- Endereço: Rua L, Quadra 48, 341, Manoel Plaza, Serra
- Bairros: Rosário de Fátima, Eurico Salles, São Geraldo, Bairro de Fátima, Carapina e André Carloni
- Cursos: Montador e reparador de computadores (30), decoração de festas (30), segurança do trabalho (30) e recepcionista (30)
- Endereço: Rua Beija Flor II, Taquara I, Serra
- Bairros: Taquara II, Colina de Laranjeiras e Laranjeiras Velha
- Curso: Segurança do trabalho (35)
- Endereço: Rua Maria de Fatima de Costa, s/nº, André Carloni, Serra
- Bairros: Carapina, Central Carapina, Jardim Carapina, Boa Vista II e Eurico Salles
- Curso: Assistente de logística (40)
- Endereço: Rua Alfredo Galeno, s/nº Vila Nova de Colares, Serra
- Bairros: Feu Rosa, Ourimar, Nova Zelândia e Fazenda Verde
- Cursos: Recepcionista (40) e decoração de festas (40)
- Endereço: Rua Salvador, s/nº, Jardim Carapina, Serra
- Bairros: Boa Vista II, Hélio Ferraz, Carapina, Conjunto Carapina I e Bairro de Fátima
- Cursos: Cuidador infantil (40), informática (30), berçarista (40) e informática (30)
- Endereço: Rua Vitória Régia, s/n, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Cursos: Recepcionista (45) e cuidador infantil (45)
- Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Cursos: Decoração de festas (40) e auxiliar de rotinas administrativas (40)
- Endereço: Rua C-3, s/nº, Conjunto Carapina 1
- Bairros: Bairro de Fátima, Hélio Ferraz, Eurico Sales, Manoel Plaza e André Carloni
- Cursos: Recepcionista (40) e assistente de logística (40)
- Endereço: Rua Inhambú, s/n, Novo Horizonte
- Bairros: Jardim Limoeiro, São Diogo I e II, Cidade Continental e Chácara Parreiral
- Cursos: Agente comunitário de saúde (40), balconista de farmácia (40) e decoração de festas (40)
- POLO 01: EEEFM Marinete de Souza Lira
- Endereço: Rua Vitória Régia, s/nº, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Curso: Maquiador (45)
- Endereço: Rua das Palmeiras, s/nº, Feu Rosa
- Bairros: Portal de Jacaraípe, Ourimar e Nova Zelândia
- Cursos: Maquiador (30) e design de sobrancelhas (30)
- Endereço: Avenida Leste, s/nº, Jardim Bela Vista
- Bairros: Palmeiras, São Domingos, Divinópolis e Colina da Serra
- Cursos: Salgadeiro (30), padeiro (30) e doces para festas (30)