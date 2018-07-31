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Ao trabalho!

Mais de 110 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (31)

Há oportunidades para vários níveis de escolaridade; interessados devem se cadastrar no site das empresas

Publicado em 31 de Julho de 2018 às 13:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 jul 2018 às 13:39
Oportunidades para quem procura emprego com carteira assinada Crédito: Reprodução internet
Mais de 110 vagas de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade e para atuar em todo o Estado. Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas de recrutamento e seleção.
CONFIRA AS VAGAS
CENTER RH
Vagas: 10 oportunidades para os seguintes cargos: gerente operacional, auxiliar administrativo, enfermeiro consultor educacional, entregador, instalador de automação, motorista, supervisor de oficina, supervisor de transporte, técnico de enfermagem e vendedor externo.
Currículo: cadastro no site www.centerrh.com.br.
INTERVERITAS
Vagas: Gerente comercial, consultor de vendas internas e supervisor técnico TI.
Currículos: devem ser enviados para [email protected],  informando no campo do assunto o nome do cargo de interesse.
PSICOESPAÇO
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Vagas: 79, distribuídas pelos seguintes cargos: Administrador de contratos (Linhares), advogado associado, almoxarife (Barra de São Francisco), analista de dados (2), analista de laboratório, analista de relacionamento, analista de RH (Desenvolvimento), analista de RH Departamento Pessoal, analista de RH (Norte do ES), analista de TI, analista desenvolvedor de sistemas - sênior, assistente administrativo financeiro, assistente comercial, assistente de departamento fiscal, assistente de diretoria, assistente de e-commerce, assistente de qualidade PCD (Aracruz), auxiliar administrativo de DP, auxiliar de cabeleireiro, auxiliar de carga e descarga/estoque, auxiliar de consultório médico (secretária), auxiliar de saúde bucal, auxiliar de secretaria, auxiliar fiscal (2 vagas para São Domingos do Norte), auxiliar industrial PCD (2 vagas para São Domingos do Norte), consultor de vendas (2), eletricista manutenção extração III (Barra de São Francisco), eletricista manutenção I (São Domingos do Norte), eletricista manutenção II (São Domingos do Norte), encarregado de produção de salgados, estagiário nível superior, estagiário de engenharia de produção, executivo de contas (Jornal), gerente administrativo, gerente comercial, gerente de loja, gerente de pousada (Anchieta), inspetor estoque indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte), líder logística (Cachoeiro de Itapemirim), mecânico manutenção extração III (Barra de São Francisco), mecânico manutenção II (2 vagas para São Domingos do Norte), motorista carreteiro (produtos perigosos), operador de monitoramento, operador de produção industrial (ramo alimentício), operador de televendas, operador industrial II - operador ponte rolante - indústria granito (4 vagas para São Domingos do Norte), operador industrial II - Operador Ponte Rolante - logística (6 vagas para São Domingos do Norte), operador industrial II - pórtico rolante - indústria granito (3 vagas para São Domingos do Norte), operador industrial II - resinador - indústria granito (2 vagas para São Domingos do Norte), orçamentista, pessoas com deficiência (cadastro de reserva), repositor de mercadorias, representante comercial, supervisor de loja, supervisor de processos (São Domingos do Norte), supervisor de relacionamento com cliente (Cachoeiro de Itapemirim), técnico em mecânica (Aracruz), vendedor externo (seguros) e vendedor interno (3).
Currículos: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
PSICO STORE
Vagas: 26, distribuídas pelos seguintes cargos: analista comercial, analista de desenvolvimento humano pleno, analista de tecnologia da informação sênior, analista de treinamento e desenvolvimento (Santa Maria de Jetibá), assistente de departamento pessoal, auxiliar de laboratório, auxiliar de vendas, comercial, líder de produção, oficial via permanente (Colatina), supervisor de saúde, técnico segurança do trabalho e vendedor técnico.
Currículos: Para concorrer às vagas é necessário cadastrar o currículo no site www.psicostore.com.br.
 

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