Mais de 110 vagas de emprego abertas nesta terça-feira (31)

Mais de 110 vagas de emprego para quem quer trabalhar com carteira assinada. Há oportunidades para vários níveis de escolaridade e para atuar em todo o Estado. Os interessados devem fazer o cadastro nos sites das empresas de recrutamento e seleção.
CONFIRA AS VAGAS
CENTER RH
Vagas: 10 oportunidades para os seguintes cargos: gerente operacional, auxiliar administrativo, enfermeiro consultor educacional, entregador, instalador de automação, motorista, supervisor de oficina, supervisor de transporte, técnico de enfermagem e vendedor externo.
Currículo: cadastro no site www.centerrh.com.br.
INTERVERITAS
Vagas: Gerente comercial, consultor de vendas internas e supervisor técnico TI.
Currículos: devem ser enviados para [email protected], informando no campo do assunto o nome do cargo de interesse.
PSICOESPAÇO
Currículos: Interessados devem realizar o cadastro no site www.psicoespaco.com.br.
PSICO STORE
Vagas: 26, distribuídas pelos seguintes cargos: analista comercial, analista de desenvolvimento humano pleno, analista de tecnologia da informação sênior, analista de treinamento e desenvolvimento (Santa Maria de Jetibá), assistente de departamento pessoal, auxiliar de laboratório, auxiliar de vendas, comercial, líder de produção, oficial via permanente (Colatina), supervisor de saúde, técnico segurança do trabalho e vendedor técnico.
Currículos: Para concorrer às vagas é necessário cadastrar o currículo no site www.psicostore.com.br.