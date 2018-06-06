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Jovens talentos

Mais de 100 vagas de estágio com bolsa de até R$ 1,2 mil

Há oportunidades para estudantes de níveis médio, técnico e superior

Publicado em 06 de Junho de 2018 às 17:05

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 jun 2018 às 17:05
Vagas disponíveis para estágio Crédito: DPE RO
Estudantes que querem ingressar no mercado de trabalho não podem deixar de fazer estágios. Esta semana estão abertas mais de 100 vagas em três empresas especializadas no recrutamento de alunos. Há chances para quem faz o ensino médio, técnico e superior. E as bolsas podem chegar a R$ 1,2 mil.
A maior oferta de vagas, que também é a de maior bolsa, está disponível no Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), com 82 chances.
O Instituto Euvaldo Lodi (IEL) conta com 12 vagas de estágio. Além de oportunidades para estágio obrigatório, há também vagas com bolsa auxílio entre R$ 400,00 a R$ 937,40.
Já a Super Estágios oferece nove vagas e bolsas que variam de R$ 300 a R$ 750.
Confira as vagas
CIEE
Vagas: São 82 chances, sendo 61 para estudantes de nível superior e 21 vagas para os de nível médio/técnico.
Inscrições: no site www.ciee-es.org.br ou em uma das unidades do CIEE-ES em todo o Estado.
Bolsas: variam entre R$ 400,00 e R$ 1.200,00 reais, vale transporte e, dependendo da empresa contratante, outros benefícios.
Cursos: Administração (12), Ciências Contábeis (7), Ciências Econômicas (2), Serviço Social (1), Tecnologia em Comércio Exterior (1), Tecnologia em Gestão Comercial (3), Tecnologia em Recursos Humanos (1), Tecnologia em Processos Gerenciais (2), Tecnologia em Gastronomia (1), Tecnologia em Logística (3), Farmácia (1), Enfermagem (2), Direito (1), Comunicação Social (2), Marketing (6), Publicidade e Propaganda (5), Ciência da Computação (3), Sistema de Informação (3), Engenharia da Computação (1), Tecnologia em Redes de Computadores (1), Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistema (3), Ensino Médio Regular ou EJA (8), Técnico em Administração (8), Técnico em Contabilidade (1), Técnico em Segurança do Trabalho (1), Técnico em Eletrotécnica (2) e Técnico em Enfermagem (1).
SUPER ESTÁGIOS
Vagas: 9 para estudantes de nível médio e superior.
Bolsa: variam de R$ 300 a R$ 750.
Cursos: Administração, Design Gráfico, Design de Produto, Ensino Médio, Técnico em Eletrônica, Técnico em Eletrotécnica, Educação Física (Bacharel ou Graduação Plena), Educação Física, Propaganda, Comunicação Social - Publicidade e Propaganda.
Inscrições: www.superestagios.com.br.
IEL-ES
Vagas: 12 para níveis técnico e superior e Ensino Médio.
Bolsas: Além de oportunidades para estágio obrigatório, há também vagas com bolsa auxílio entre R$ 400,00 a R$ 937,40.
Inscrições: no site sne.iel.org.br/es.
Cursos: Técnico em Meio Ambiente, Técnico em Mecânica, Técnico em Logística, Técnico em Administração, Técnico em Eletrotécnica, Técnico em Eletromecânica, Técnico em Eletrônica, Administração, Ciências Contábeis, Economia, Ensino Médio, Publicidade e Propaganda e Biblioteconomia.
 
 

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