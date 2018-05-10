Mais de 1,5 mil vagas para quem quer aprender uma profissão

Design de sobrancelha está entre os cursos oferecidos Crédito: Reprodução intenet





Quem quer aprender uma profissão para entrar no mercado de trabalho ou abrir o próprio negócio deve ficar atento. O Projeto OportunidadES está com 1.565 vagas abertas para cursos de qualificação em Vila Velha e Cariacica. Ao todo, 54 opções de qualificação. Os interessados podem se inscrever no site www.oportunidades.es.gov.br

Em Vila Velha, as inscrições podem ser feitas até o dia 20 de maio. Estão disponíveis 515 vagas em 20 opções de cursos. Essa é a quarta vez que o OportunidadES contempla todos os moradores de Vila Velha com cursos de qualificação. Os candidatos precisam ser moradores do município.

Já em Cariacica, são 1.050 vagas destinadas aos moradores da cidade. O prazo para se inscrever vai até o próximo domingo (13). Na cidade, três ofertas foram disponibilizadas pelo projeto, sendo duas preferenciais a bairros e uma que contempla todos os moradores de Cariacica.

Os bairros beneficiados são Santa Cecília e Castelo Branco com 300 vagas para cada e 19 opções de cursos. Para participar, é necessário ser morador de um desses bairros.

Há ainda 450 vagas em 15 cursos para todos os moradores de Cariacica.

Todos os cursos oferecidos possuem carga horária de 40 horas e as aulas acontecerão três vezes por semana (todas as segundas, quartas e sextas-feiras) nas três ofertas.

CONFIRA OS CURSOS

PARA TODOS OS MORADORES DE VILA VELHA

Local do curso: Movimento Comunitário de Jardim Marilândia, Rua Cajamar, 50, Jardim Marilândia, Vila Velha.

CURSOS: Auxiliar de logística e produção (25), decoração de festas (30), fotografia (30) e porteiro (25).

Local do curso: UMEF Izautina Almeida Fernandes, Avenida Castelo Branco, S/N, Jardim Marilândia, Vila Velha.

CURSOS: Almoxarife (25), auxiliar de departamento pessoal (25), auxiliar de estoque e armazenamento (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), balconista de farmácia (25), cuidador de idosos (25), design de sobrancelhas (25), empreendedorismo: criando e planejando negócios (25), inglês básico (25), maquiagem avançada (25), maquiagem básica (25) e recepcionista (25).

Local do curso: UMEI José Silverio Machado, Avenida Sétima Avenida, s/n, Jardim Marilândia, Vila Velha.

CURSOS: Decoração de festas (25), design de sobrancelhas (25) e doces para festas (30).





SANTA CECÍLIA

Local do curso: Igreja Batista em Santa Cecília, Avenida São Sebastião, 195, Santa Cecília, Cariacica.

CURSOS: Auxiliar de logística e produção (35), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), fotografia (30), maquiagem básica (35), porteiro (25), recepcionista (25).

CASTELO BRANCO

Local do curso: AMPE - Associação das Micro e Pequenas Empresas e Empreendedores Individuais, Avenida Principal, S/N, Castelo Branco, Cariacica

CURSOS: Auxiliar de logística e produção (50), balconista de farmácia (50), confeitaria básica (35), costura (20), cuidador de idosos (50), cuidador infantil (20), design de sobrancelha (20), linha moda praia (20) e preparação de salgados (35).

PARA TODOS OS MORADORES DE CARIACICA

Local dos cursos: EMEF Talma Sarmento de Miranda, Rua da Matriz, 33, São Geraldo, Cariacica.

CURSOS: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de secretaria (30), cuidador infantil (30), design de sobrancelhas (30) e doces para festas (30).

Local dos cursos: Multivix Unidade Cariacica, Rua 13 de maio, 40, Bairro São Geraldo, Cariacica.

CURSOS: Auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), balconista de farmácia (30), cuidador de idosos (30), decoração de festas (30), fotografia (30), maquiagem básica (30), porteiro (30) e recepcionista (30).