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41 opções

Mais de 1,2 mil vagas em cursos para aprender uma profissão

Chances são para moradores de Vila Velha e Serra

Publicado em 02 de Maio de 2018 às 15:39

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 mai 2018 às 15:39
Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti
Moradores dos municípios da Serra e de Vila Velha que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES está com 1.220 vagas abertas em 41 opções de cursos gratuítos.
As chances são para quem mora nos bairros Manoel Plaza e Serra Sede, na Serra, e Paul e Rio Marinho, em Vila Velha.
O OportunidadES é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).
Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de maio, no site
www.oportunidades.es.gov.br
e preencher corretamente o formulário de inscrição.
Para participar dos cursos, é necessário ter acima de 16 anos e morar na Serra, preferencialmente em Manoel Plaza ou Serra Sede, e em Vila Velha, sendo as vagas preferenciais aos moradores de Paul e Rio Marinho. Nos cursos da área da saúde (Balconista de Farmácia, Cuidador de Idosos e Infantil) o candidato deve ter mais de 18 anos.
A seleção é por ordem de inscrição e a lista com os aprovados nos bairros da Serra será divulgada no dia 9 de maio, e nos bairros de Vila Velha, no dia 10 de maio, no site das inscrições.
As aulas na Serra serão realizadas na Associação de Moradores do Conjunto de Manoel Plaza e na EEEFM Serra Sede. Em Vila Velha, as aulas serão aplicadas na UMEF Graciano Neves, em Paul, e na UMEF Maria Leonora de Azevedo Pereira, em Rio Marinho. Todos os cursos oferecidos possuem carga horária de 40 horas.
CONFIRA OS CURSOS
MANOEL PLAZA
Auxiliar de logística e produção, confeitaria básica, cuidador de idosos, decoração de festas, design de sobrancelhas, doces para festas, maquiagem básica, organização de evento, panificação, porteiro e recepcionista.
SERRA SEDE
Almoxarife, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de estoque e armazenamento, auxiliar de logística e produção, auxiliar de rotinas administrativas
auxiliar de secretaria, decoração de festas, design de sobrancelhas, porteiro e recepcionista.
PAUL
Auxiliar de secretaria, balconista de farmácia, cuidador de idosos, customização: transformando roupas usadas em peças novas, design de sobrancelhas, empreendedorismo: criando e planejando negócios, inglês básico, maquiagem básica, porteiro e recepcionista.
RIO MARINHO
Almoxarife, atendimento ao cliente, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de estoque e armazenamento, auxiliar de logística e produção, auxiliar de rotinas administrativas, auxiliar de secretaria, cuidador de idosos, porteiro e recepcionista.
 

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