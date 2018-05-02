Mais de 1,2 mil vagas em cursos para aprender uma profissão

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Moradores dos municípios da Serra e de Vila Velha que querem aprender uma profissão devem ficar atentos. O Projeto OportunidadES está com 1.220 vagas abertas em 41 opções de cursos gratuítos.

As chances são para quem mora nos bairros Manoel Plaza e Serra Sede, na Serra, e Paul e Rio Marinho, em Vila Velha.

O OportunidadES é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti).

Os interessados podem se inscrever até o dia 7 de maio, no site

e preencher corretamente o formulário de inscrição.

Para participar dos cursos, é necessário ter acima de 16 anos e morar na Serra, preferencialmente em Manoel Plaza ou Serra Sede, e em Vila Velha, sendo as vagas preferenciais aos moradores de Paul e Rio Marinho. Nos cursos da área da saúde (Balconista de Farmácia, Cuidador de Idosos e Infantil) o candidato deve ter mais de 18 anos.

A seleção é por ordem de inscrição e a lista com os aprovados nos bairros da Serra será divulgada no dia 9 de maio, e nos bairros de Vila Velha, no dia 10 de maio, no site das inscrições.

As aulas na Serra serão realizadas na Associação de Moradores do Conjunto de Manoel Plaza e na EEEFM Serra Sede. Em Vila Velha, as aulas serão aplicadas na UMEF Graciano Neves, em Paul, e na UMEF Maria Leonora de Azevedo Pereira, em Rio Marinho. Todos os cursos oferecidos possuem carga horária de 40 horas.

CONFIRA OS CURSOS

MANOEL PLAZA

Auxiliar de logística e produção, confeitaria básica, cuidador de idosos, decoração de festas, design de sobrancelhas, doces para festas, maquiagem básica, organização de evento, panificação, porteiro e recepcionista.

SERRA SEDE

Almoxarife, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de estoque e armazenamento, auxiliar de logística e produção, auxiliar de rotinas administrativas

auxiliar de secretaria, decoração de festas, design de sobrancelhas, porteiro e recepcionista.

PAUL

Auxiliar de secretaria, balconista de farmácia, cuidador de idosos, customização: transformando roupas usadas em peças novas, design de sobrancelhas, empreendedorismo: criando e planejando negócios, inglês básico, maquiagem básica, porteiro e recepcionista.

RIO MARINHO

Almoxarife, atendimento ao cliente, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de estoque e armazenamento, auxiliar de logística e produção, auxiliar de rotinas administrativas, auxiliar de secretaria, cuidador de idosos, porteiro e recepcionista.