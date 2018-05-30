Mais de 1,2 mil vagas em cursos de graça em Vila Velha e Cariacica

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

Moradores de Vila Velha e Cariacica têm 1.205 vagas para aprender uma profissão ou dar uma turbinada no currículo. O Projeto OportunidadES está com inscrições abertas para 42 cursos de qualificação de graça.

As chances são para quem mora em Alvorada e Santos Dumont, em Vila Velha, e Santana e Vale dos Reis, em Cariacica. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos. Os cursos têm carga horária de 40 horas.

O prazo para se inscrever nos cursos de Vila Velha segue até domingo (3) e, em Cariacica, até a próxima segunda (4). As inscrições podem ser feitas no site www.oportunidades.es.gov.br . É bom lembrar que o candidato deve preencher corretamente o formulário para que a inscrição seja validada.

Os vilavelhenses podem escolher entre 21 opções de cursos em 595 vagas. Já os moradores de Cariacica tem à disposição 21 opções de cursos em 610 vagas. Berçarista, Fotografia, Auxiliar de Secretaria, Auxiliar de Logística e Produção, Inglês Básico e Design de Sobrancelhas são algumas opções.

CONFIRA OS CURSOS

Santos Dumont  Vila Velha

Local do curso: Faculdade Vida Nova, Rua Antenor Fassarela, 20, Santos Dumont, Vila Velha.

Cursos: Almoxarife (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), balconista de farmácia (25), cuidador de idosos (25), decoração de festas (40), design de sobrancelhas (40), fotografia (25), maquiagem básica (25), porteiro (25) e recepcionista (25).

Alvorada  Vila Velha

Local do curso: Igreja Católica São Camilo de Lellis, Rua Jataí, s/nº, Alvorada, Vila Velha.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de logística (30), auxiliar de rotinas administrativas (20), auxiliar de secretaria (30), balconista de farmácia (30), berçarista (30), decoração de festas (35), design de sobrancelhas (35), fotografia (30) e recepcionista (20).

Alto Lage  Cariacica

Local do curso: Primeira Igreja Batista em Alto Lage, Rua Constância Novaes, 33, Alto Lage, Cariacica.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (25), auxiliar de rotinas administrativas (25), auxiliar de secretaria (25), auxiliar de logística e produção (25), balconista de farmácia (20), berçarista (40), decoração de festas (25), design de sobrancelhas (40), inglês básico (20), maquiagem básica (40) e recepcionista (25).

Vale dos Reis  Cariacica:

Local do curso: EMEF Antero José do Nascimento, Rua Rei Ciro, nº 1, Bairro Vale dos Reis, Cariacica.

Cursos: Auxiliar de departamento pessoal (30), auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), auxiliar de secretaria (30), balconista da farmácia (30) e inglês básico (30).

Local do curso: Aconchego da Terceira Idade, Avenida Moxuara, s/nº, Vale dos Reis, Cariacica.

Cursos: Auxiliar de logística e produção (25), cuidador de idosos (35), fotografia (25) e porteiro (35).