Últimos dias para se inscrever nos cursos técnicos do Estado

CEET Vasco Coutinho, em Vila Velha Crédito: Divulgação/Ascom/Secti-ES

Quem quer fazer um curso técnico para aprender uma nova profissão sem pagar nada deve se apressar. Isso porque as inscrições para o processo seletivo dos Centros Estaduais de Educação Técnica (Ceets) Vasco Coutinho, em Vila Velha, e Talmo Luiz Silva, em João Neiva, terminam no próximo domingo, dia 16. Ao todo, 3.644 candidatos já se cadastraram para concorrer a uma das vagas.

A oferta é de 650 vagas em 12 opções de cursos técnicos gratuitos. Os interessados devem acessar o site www.selecaoaluno.es.gov.br para se inscrever. Para acessar ao site de seleção, o candidato tem de realizar seu cadastro no Acesso Cidadão ( www.acessocidadao.es.gov.br ), por meio do CPF e e-mail (em ambos não pode ser utilizado o de terceiros).

Será permitida apenas se inscrever apenas para uma escola, um curso e um turno. Para seleção serão consideradas as pontuações da média final das disciplinas Língua Portuguesa e Matemática, referentes ao ano letivo de 2017, ou ao último ano cursado pelo candidato.

O processo seletivo é destinado aos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio Regular, ou EJA, inclusive Ceeja, em qualquer rede de ensino. E também aos interessados concluintes do Ensino Médio Regular; da Educação Profissional Integrada ao Ensino Médio; ou da Educação de Jovens e Adultos. Serão admitidos candidatos que estejam cursando a 3ª série do Ensino Médio Regular, ou a 3ª etapa de Educação de Jovens e Adultos, desde que assinem termo de compatibilidade de horário no ato da matrícula.

O Ceet Vasco Coutinho, em Vila Velha, oferece 450 vagas em oito áreas profissionais. Já o Ceet Talmo Luiz Silva, em João Neiva, oferece 200 vagas em quatro opções de cursos.





CONFIRA OS CURSOS

CEET VASCO COUTINHO

Endereço: Rua Luciano das Neves, s/nº, Centro, Vila Velha.

Cursos: Administração (90), Eventos (60), Informática (60), Modelagem do Vestuário (50),

Multimídia (50), Produção de Moda (50), Rádio e Televisão (60), Redes de Computadores (30).

CEET TALMO LUIZ SILVA

Endereço: Rua Padre Anchieta N° 250, Vila Nova de Cima, João Neiva.

Cursos: Administração (50), Automação Industrial (50), Mecânica (50) e Segurança do Trabalho (50).