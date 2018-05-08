Últimos dias para se inscrever no programa de estágio Jovens Valores

Vagas disponíveis para estágio no governo do Estado Crédito: DPE RO

Estudantes de níveis médio, técnico e superior que conseguir uma vaga de estágio devem se apressar. Isso porque as inscrições para o Programa Jovens Valores do governo do Estado terminam nesta quinta-feira (10), no site www.jovensvalores.es.gov.br

A carga horária é de 20 horas semanais e o estagiário recebe uma bolsa mensal no valor de R$ 598,95, além de auxílio transporte.

Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos de idade, estar matriculado e frequentando regularmente uma instituição de ensino e não ter vínculo empregatício.

São mais de 3 mil vagas distribuídas entre os municípios da Grande Vitória e do interior, que contemplam cerca de 62 formações diferentes.

Há oportunidades para estudantes de Administração, Arquivologia, Biblioteconomia, Direito, Educação Física, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Tecnologia da Informação e diversos outros cursos de nível técnico e superior.

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