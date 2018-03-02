Últimos dias para se inscrever no concurso da Transpetro

Há oportunidades para várias áreas profissionais Crédito: Reprodução internet





As inscrições para o concurso público da Petrobras Transporte (Transpetro) terminam na próxima quarta-feira (7). A seleção oferece 1.806 vagas, sendo 156 imediatas e 1.650 para cadastro reserva (CR). Segundo o edital, os salários iniciais variam de R$ 3.745,32 a R$ 10,726,45.

O atendimento aos candidatos é feito no site www.cesgranrio.org.br . As taxas custam R$ 47 (nível médio/técnico) e R$ 67 (superior).

Quem tem o nível médio pode concorrer aos cargos de técnico de administração e controle (15 postos + 150 CR), técnico ambiental (3 + 30 CR), técnico de faixa de dutos (2 + 40 CR), técnico de inspeção de equipamentos e instalações (1 + 10 CR), técnico de manutenção - automação (5 + 50 CR), técnico de manutenção - elétrica (2 + 20 CR), técnico de manutenção - mecânica (7 + 140 CR), técnico de operação (8 + 80 CR) e técnico de suprimento de bens e serviços (10 + 100 CR).

Já quem tem nível superior pode se inscrever para os cargos de administrador (13 + 130 CR), advogado (3 + 30 CR), analista de comercialização e logística - comércio e suprimento (1 + 10 CR), analista de comercialização e logística - transporte marítimo (2 + 20 CR), analista de sistemas - infraestrutura (3 + 30 CR), analista de sistemas - processos de negócio (3 + 30 CR), analista de sistemas - SAP (3 + 30 CR), analista financeiro (2 + 20 CR), contador (5 + 50 CR), economista (2 + 20 CR), enfermeiro do trabalho (1 + 10 CR), médico do trabalho (1 + 10 CR), profissional de comunicação - jornalismo (1 + 10 CR), profissional de meio ambiente (6 + 60 CR) e engenheiro nas seguintes especialidades: automação (11 + 110 CR), civil (3 + 30 CR), elétrica (8 + 80 CR), geotécnica (3 + 30 CR), mecânica (18 + 180 CR), naval (2 + 20 CR), processamento químico (2 + 20 CR), produção (6 + 60 CR) e telecomunicações (4 + 40 CR).

As oportunidades estão distribuídas entre os Estados do Rio de Janeiro, Amazonas, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná, Maranhão, Espírito Santo, Minas Gerais e Santa Catarina, além de Brasília.

Os candidatos serão submetidos à prova objetiva para todos os cargos, além de exame discursivo para os concorrentes à carreira de advogado, com aplicação prevista para 15 de abril.