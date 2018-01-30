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Último dia para se inscrever no concurso da Petrobras

Remuneração pode chegar a R$ 10,5 mil

Publicado em 30 de Janeiro de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 jan 2018 às 12:48
Espírito Santo continua na lista de prioridades de investimentos da Petrobras Crédito: Felipe Dana
As inscrições para o concurso da Petrobras terminam nesta terça-feira (30). A oferta é de 672 vagas, sendo 112 imediatas e 560 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. Todos os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior. 
As oportunidades são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, auditor júnior, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior.
De acordo com a estatal, as chances são para Angra dos Reis (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Macaé (RJ), Anchieta (ES) e Vitória (ES).
Os interessados podem se inscrever até as 23h59 no site www.cesgranrio.org.br. A taxa é de R$ 67,00.
As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de março. Os candidatos a advogado júnior e auditor júnior farão ainda prova discursiva no mesmo dia. Os exames serão aplicados no Rio de Janeiro, Macaé e Vitória.
O certame tem validade de 12 meses. 

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