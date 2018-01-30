Último dia para se inscrever no concurso da Petrobras

Espírito Santo continua na lista de prioridades de investimentos da Petrobras Crédito: Felipe Dana

As inscrições para o concurso da Petrobras terminam nesta terça-feira (30). A oferta é de 672 vagas, sendo 112 imediatas e 560 para formação de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04. Todos os cargos exigem que os candidatos tenham o nível superior.

As oportunidades são para administrador júnior, advogado júnior, analista de sistemas júnior - processos de negócio, auditor júnior, contador júnior, economista júnior, engenheiro de produção júnior e estatístico júnior.

De acordo com a estatal, as chances são para Angra dos Reis (RJ), Duque de Caxias (RJ), Itaboraí (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Seropédica (RJ), Macaé (RJ), Anchieta (ES) e Vitória (ES).

Os interessados podem se inscrever até as 23h59 no site www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 67,00.

As provas objetivas serão realizadas no dia 18 de março. Os candidatos a advogado júnior e auditor júnior farão ainda prova discursiva no mesmo dia. Os exames serão aplicados no Rio de Janeiro, Macaé e Vitória.