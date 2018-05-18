Último dia para se inscrever na seleção da Secretaria de Saúde

Secretaria de Estado da Saúde vai contratar profissionais de níveis médio e superior Crédito: TV Gazeta

As inscrições para o processo seletivo da Secretaria de Estado da Saúde (SESA) terminam nesta sexta-feira (018). A seleção visa a preencher cadastro de reserva para mais de 100 cargos de níveis médio e superior. A remuneração varia de R$ 1.369,36 a R$ 9.699,69, para jornadas semanais de 20h a 40h semanais.

O atendimento ocorre no site www.selecao.es.gov.br , até as 23h59. As etapas de classificação serão compostas de Experiência e Qualificação Profissional.

São dois editais. No primeiro, as chances são para arquiteto, assistente social, biólogo, contador, enfermeiro, enfermeiro pediatra, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, odontólogo, psicólogo, químico, terapeuta ocupacional, veterinário, assistente administrativo, auxiliar administrativo, auxiliar de enfermagem, auxiliar de serviços gerais, motorista, telefonista, técnico em eletrotécnica, técnico em enfermagem, técnico em imobilização ortopédica, técnico em órtese e prótese, técnico em laboratórios, técnico em radiologia e técnico em segurança do trabalho.