Carreira bancária

Último dia de inscrições para concurso do Banestes

Prazo é até as 16h desta quinta-feira (05)

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 12:48

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 12:48
As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil Crédito: Divulgação | Banestes
As inscrições para o concurso do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) terminam às 16h desta quinta-feira (5), no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). As provas serão aplicadas no dia 6 de maio.
As vagas são para níveis médio e superior, e a remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil. A taxa de inscrição é de R$ 39 (ensino médio) e R$ 43 (ensino superior).
A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva para funções ligadas ao banco e também para a Banestes Seguros e Banestes Corretora. Os aprovados serão convocados de acordo com a necessidade da instituição.
CARGOS E REMUNERAÇÕES
As vagas para o Banestes são para os cargos de técnico bancário e técnico em Segurança do Trabalho, que exigem o nível médio.
Há ainda oportunidades para os seguintes cargos de nível superior: analista econômico financeiro (gestão contábil), analista econômico financeiro (gestão financeira), analista de tecnologia da informação (desenvolvimento de sistemas), analista de tecnologia da informação (suporte e infraestrutura), assistente social e analista de comunicação.
A remuneração do técnico bancário é de R$ 2.741,10, já incluída a gratificação de 25% prevista em acordo coletivo. Já para analista econômico financeiro, assistente social e analista de comunicação, o salário é de R$ 2.972,34. Os cargos têm carga horária de 30 horas semanais.
O banco informou que o vencimento do analista de tecnologia da informação é de R$ 3.849,59, para 30h semanais; e o de técnico de Segurança do Trabalho é de R$ 3.746,04, para 40h.
Os funcionários recebem, ainda, cesta alimentação, auxílio-refeição, auxílio-creche/babá, vale transporte, previdência privada, assistência médica e odontológica e participação nos lucros.
Já os concursos da Banestes Seguros e da Banestes Corretora vão preencher cadastro de reserva para assistente securitário. Os candidatos precisam ter o ensino médio. A remuneração para o cargo é de R$ 2.741,10.
Provas
As provas serão aplicadas em 6 de maio para todos os inscritos, com questões de múltipla escolha, sendo 80 questões para os cargos de nível médio e 90 para os de nível superior. Os candidatos aos cargos de nível superior farão o processo seletivo na parte de manhã; os de nível médio, à tarde.
O resultado final do concurso, com a sua homologação, está previsto para 27 de junho.

