Justiça garante vaga para quem foi reprovado no concurso da PF

Justiça determinou que eliminados por sistema de cotas sejam incluídos na lista da ampla concorrência Crédito: Pixabay





A Justiça federal garantiu posse a candidatos eliminados pelo sistema de cotas do último concurso público da Polícia Federal (PF), que teve o edital publicado em 2014 e o resultado saiu em 2015. Na época, o certame ofereceu um total de 600 vagas para o cargo de agente.

A ação foi movida pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES). O órgão obteve a confirmação da Justiça da anulação do Edital nº 8/2015 do concurso da corporação e a ratificação da decisão, já proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).

A verificação de cotas não estava prevista no edital, mas foi feita na época pelos organizadores do certame. Os candidatos eliminados se sentiram prejudicados e entraram com ação judicial. Com a decisão, eles serão incluídos na lista da ampla concorrência, devendo ser eliminados do certame somente aqueles que prestaram declaração falsa, com a devida motivação.