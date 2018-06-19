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Seleção de 2014

Justiça garante vaga para quem foi reprovado no concurso da PF

Candidatos eliminados na verificação das cotas devem ser incluídos na listagem de ampla concorrência, caso tenham nota suficiente

Publicado em 19 de Junho de 2018 às 19:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jun 2018 às 19:22
Justiça determinou que eliminados por sistema de cotas sejam incluídos na lista da ampla concorrência Crédito: Pixabay
 
A Justiça federal garantiu posse a candidatos eliminados pelo sistema de cotas do último concurso público da Polícia Federal (PF), que teve o edital publicado em 2014 e o resultado saiu em 2015. Na época, o certame ofereceu um total de 600 vagas para o cargo de agente.
A ação foi movida pelo Ministério Público Federal no Espírito Santo (MPF/ES). O órgão obteve a confirmação da Justiça da anulação do Edital nº 8/2015 do concurso da corporação e a ratificação da decisão, já proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2).
A verificação de cotas não estava prevista no edital, mas foi feita na época pelos organizadores do certame. Os candidatos eliminados se sentiram prejudicados e entraram com ação judicial. Com a decisão, eles serão incluídos na lista da ampla concorrência, devendo ser eliminados do certame somente aqueles que prestaram declaração falsa, com a devida motivação.
Na sentença proferida no dia 4 de junho, o juiz da 4ª Vara Federal Cível de Vitória Ricarlos Almagro Vitoriano Cunha decidiu que deverão ser mantidos nos cargos os candidatos aprovados no concurso público regido pelo Edital nº 8/2015 e que já foram nomeados por determinação do TRF-2, ainda que o total de nomeados para o cargo venha a superar o número de vagas previstas em edital.

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