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SAAE

João Neiva tem seleção para nível fundamental incompleto

Candidatos precisam ser maiores de 18 anos e ter cursado até a 4ª série.

Publicado em 05 de Abril de 2018 às 13:43

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2018 às 13:43
O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva abriu seleção simplificada para cadastro de reserva de ajudantes. Podem participar maiores de 18 anos com ensino fundamental incompleto, que tenham cursado até a 4ª série. O salário é de R$ R$ 724 mais auxílio-alimentação de R$ 409,23 e auxílio transporte.
 
Os interessados devem se inscrever nos dias 23 e 34 de abril, das 8h ao meio-dia, no escritório do SAAE do município, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 356, Centro. Leia o edital
O processo seletivo será realizado em etapa única, que consiste em prova de títulos e tempo de serviço na área. A qualificação profissional será avaliada pela escolaridade, cursos avulsos e cursos técnicos.

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