João Neiva tem seleção para nível fundamental incompleto

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva abriu seleção simplificada para cadastro de reserva de ajudantes. Podem participar maiores de 18 anos com ensino fundamental incompleto, que tenham cursado até a 4ª série. O salário é de R$ R$ 724 mais auxílio-alimentação de R$ 409,23 e auxílio transporte.
Os interessados devem se inscrever nos dias 23 e 34 de abril, das 8h ao meio-dia, no escritório do SAAE do município, que fica na Av. Presidente Vargas, nº 356, Centro. Leia o edital.
O processo seletivo será realizado em etapa única, que consiste em prova de títulos e tempo de serviço na área. A qualificação profissional será avaliada pela escolaridade, cursos avulsos e cursos técnicos.