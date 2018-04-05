João Neiva tem seleção para nível fundamental incompleto

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de João Neiva abriu seleção simplificada para cadastro de reserva de ajudantes. Podem participar maiores de 18 anos com ensino fundamental incompleto, que tenham cursado até a 4ª série. O salário é de R$ R$ 724 mais auxílio-alimentação de R$ 409,23 e auxílio transporte.