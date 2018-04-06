João Neiva tem seleção para nível fundamental

Prédio da Prefeitura de João Neiva Crédito: Divulgação

A Prefeitura de João Neiva divulgou processo seletivo simplificado para a seleção de motorista em regime de designação temporária. A seleção é feita para preenchimento de uma vaga e formação de cadastro de reserva.

O salário é de R$ 1.166,01 para 40 horas semanais. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e carteira de habilitação específica, categoria mínima D.

As inscrições são nos dias 7, 8 e 9 de maio, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da prefeitura, localizada à Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.

A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado.