Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Designação temporária

João Neiva tem seleção para nível fundamental

Oportunidade é para o cargo de motorista.

Publicado em 06 de Abril de 2018 às 13:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 abr 2018 às 13:08
Prédio da Prefeitura de João Neiva Crédito: Divulgação
A Prefeitura de João Neiva divulgou processo seletivo simplificado para a seleção de motorista em regime de designação temporária. A seleção é feita para preenchimento de uma vaga e formação de cadastro de reserva.
O salário é de R$ 1.166,01 para 40 horas semanais. Para se candidatar, é preciso ter ensino fundamental completo e carteira de habilitação específica, categoria mínima D.
O edital foi publicado no Diário Oficial dos Municípios desta quinta-feira (5)
As inscrições são nos dias 7, 8 e 9 de maio, no período das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da prefeitura, localizada à Avenida Presidente Vargas, 157, Centro, João Neiva.
A validade do processo seletivo é de um ano, podendo ser prorrogado.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Entenda como a contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil
Imagem de destaque
Bolo de liquidificador: 4 receitas fit para o lanche da tarde
TJES
Justiça do ES mantém ex-secretário como réu em ação milionária por obras no Tancredão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados