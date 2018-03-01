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Engenheiros e arquitetos

Iopes abre seleção para cargos de nível superior

Candidatos poderão se inscrever de 2 a 11 de março

Publicado em 01 de Março de 2018 às 18:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 mar 2018 às 18:34
Seleção vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet
O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) vai abrir processo seletivo para contratar engenheiros e arquitetos. O edital de abertura da seleção será publicado nesta sexta-feira (2). As contratações serão temporárias.
As inscrições poderão ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br do dia 2 a 11 de março.
A expectativa é de contratar até 12 candidatos ao longo de 2018. O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00.
A seleção vai formar cadastro de reserva e será feita por meio de prova de títulos.
O prazo do contrato é de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Os cargos estão distribuídos em nove especialidades com experiência mínima profissional comprovada de três anos completos. A carga de trabalho é de 40 horas semanais.

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