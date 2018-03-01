Iopes abre seleção para cargos de nível superior

Seleção vai formar cadastro de reserva Crédito: Reprodução internet

O Instituto de Obras Públicas do Estado do Espírito Santo (Iopes) vai abrir processo seletivo para contratar engenheiros e arquitetos. O edital de abertura da seleção será publicado nesta sexta-feira (2). As contratações serão temporárias.

As inscrições poderão ser feitas pelo site www.selecao.es.gov.br do dia 2 a 11 de março.

A expectativa é de contratar até 12 candidatos ao longo de 2018. O salário é de R$ 5.868,72, mais auxílio-alimentação no valor de R$ 220,00.

A seleção vai formar cadastro de reserva e será feita por meio de prova de títulos.