Instituto Senai de Tecnologia abre 130 vagas em minucursos gratuitos

O Instituto Senai de Tecnologia (IST) vai oferecer a partir da próxima semana sete minicursos gratuitos, voltados para inovação e eficiência operacional. São 130 vagas.
As aulas serão realizadas entre os dias 2 e 8 de maio, no Laboratório Aberto do IST.
As qualificações são destinadas a profissionais das indústrias e têm o objetivo de estimular as empresas a adquirirem uma visão aprimorada, buscando aumento de produtividade e geração de lucros.
Ao todo, serão oferecidas 130 vagas entre minicursos, oficinas, webinars e palestras, em diversos horários.
As inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/ISTRequerimento.
CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DOS CURSOS
Oficina de Arduíno (10 vagas)
Objetivo: identificar as principais características, usabilidades e possibilitar o desenvolvimento de projetos básicos.
Data: 2, 4 e 8 de maio
Horário: 8h30 às 12h
Local: Laboratório Aberto, no IST Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Canvas e Pitch para captação de recursos via Edital de Inovação para a Indústria (20 vagas)
Objetivo: Elaboração do modelo Canvas e do Discurso de Elevador (Pitch), baseados no Edital de Inovação para a Indústria.
Data: 2, 4 e 7 de maio
Horário: 14h30 às 17h
Local: Laboratório Aberto, no IST Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Design Thinking (20 vagas)
Objetivo: Apresentar um conjunto de métodos e processos para abordar problemas que permite organizar informações e ideias.
Data: 2 de maio (quarta-feira)
Horário: 18h30 às 21h00
Local: Laboratório Aberto, no IST Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Webinar Tecnologias Emergentes e Lançamento de Produtos de Alto Impacto (20 vagas) Direto do Vale do Silício
Data: 3 de maio (quinta-feira)
Horário: 14h30 às 17h
Local: Laboratório Aberto, no IST Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Palestra Incubadora de Empresas: ambiente de inovação (20 vagas)
Objetivo: Apresentar as características de uma incubadora de empresas, como funciona e os benefícios para empresas incubadas.
Data: 3 de maio (quinta-feira)
Horário: 19 às 20h
Local: Laboratório Aberto, no IST Instituto Senai de Tecnologia Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Instrumentos de Fomento a Inovação (20 vagas)
Objetivo: Apresentar os principais instrumentos de fomento a Inovação existentes no país.
Data: 7 de maio (segunda-feira)
Horário: 18h30 às 19h30
Local: Laboratório Aberto, no IST Instituto Senai de Tecnologia Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.
Scrum Agilidade na gestão de projetos (20 vagas)
Objetivo: Apresentar as abordagens inovadoras e com resultados comprovados na gestão ágil de projetos.
Data: 8 de maio (terça-feira)
Horário: 19 às 21h
Local: Laboratório Aberto, no IST Instituto Senai de Tecnologia Av. Marechal Mascarenhas de Moraes, 2235 Bento Ferreira- Vitória Unidade Senai Vitória.