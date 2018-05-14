  • Instituto de Previdência de Cariacica prorroga prazo de inscrição
Níveis médio e superior

Instituto de Previdência de Cariacica prorroga prazo de inscrição

Candidatos podem se inscrever até o dia 18 de maio

Publicado em 14 de Maio de 2018 às 17:53

Instituto de Previdência de Cariacica vai contratar 12 servidores Crédito: Divulgação IPC
O Instituto de Previdência de Cariacica prorrogou até o dia 18 de maio as inscrições para o concurso público que vai selecionar servidores de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no site www.idecan.org.br. A oferta é de 12 vagas e remuneração varia de R$ 1.594,67 a R$ 3.827,21.
Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, há vagas para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 24 de junho. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos. 

