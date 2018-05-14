Instituto de Previdência de Cariacica prorroga prazo de inscrição

O Instituto de Previdência de Cariacica prorrogou até o dia 18 de maio as inscrições para o concurso público que vai selecionar servidores de níveis médio e superior. Os interessados podem se inscrever no site www.idecan.org.br. A oferta é de 12 vagas e remuneração varia de R$ 1.594,67 a R$ 3.827,21.
Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, há vagas para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).
As provas objetivas e discursivas serão aplicadas no dia 24 de junho. O exame contará com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.