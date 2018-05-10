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Níveis médio e superior

Instituto de Previdência de Cariacica encerra prazo de inscrição

Remuneração pode chegar a R$ 3,8 mil

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 14:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 14:13
Sede do Instituto de Previdência de Cariacica Crédito: Divulgação IPC
Terminam nesta quinta-feira (10) as inscrições para o concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas para cargos de níveis médio e superior.
Com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21, as vagas são para os cargos de técnico administrativo previdenciário (4); analistas previdenciários nas especialidades de analista de tecnologia da informação (1), arquivista (1), assistente social (1) e contador (1); controlador interno previdenciário (1); médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).
Os interessados podem se inscrever até as 16h do dia 10 de maio, no endereço eletrônico www.idecan.org.br. As taxas variam de R$ 47,00 a R$ 62,00.

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