Instituto de Previdência de Cariacica encerra prazo de inscrição

Terminam nesta quinta-feira (10) as inscrições para o concurso do Instituto de Previdência dos Servidores do Município de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Com jornadas de trabalho de 20 a 40 horas semanais e remunerações entre R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21, as vagas são para os cargos de técnico administrativo previdenciário (4); analistas previdenciários nas especialidades de analista de tecnologia da informação (1), arquivista (1), assistente social (1) e contador (1); controlador interno previdenciário (1); médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).