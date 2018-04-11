Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Instituto de Previdência de Cariacica abre concurso público
12 vagas

Instituto de Previdência de Cariacica abre concurso público

Há oportunidades para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 11 de Abril de 2018 às 14:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 abr 2018 às 14:50
Instituto de Previdência de Cariacica seleciona novos servidores Crédito: Divulgação IPC
Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas e a remuneração varia de R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21.
Os interessados podem se inscrever até 10 de maio, no site do Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (Idecan).
Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, as chances são para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).
O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 24 de junho e contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.
A seleção também terá prova discursiva apenas para o cargo de procurador previdenciário e avaliação de títulos, apenas para os cargos de nível superior.
LEIA TAMBÉM
Estado abre seleção para contratar profissionais de nível médio
16 concursos abertos com salários de até R$ 22 mil
CONFIRA OS CARGOS
Técnico Administrativo Previdenciário I
Vagas: 4
Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio.
Taxa: R$ 47,00
Carga horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 1.594,67
Analista Previdenciário I  Especialidade Analista de Tecnologia da Informação
Vaga: 1
Requisito: Nível superior em Ciência da Computação ou Sistema de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas.
Taxa: R$ 62,00
Carga Horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 2.551,47
Analista Previdenciário I  Especialidade Arquivista
Vaga: 1
Requisito: Nível superior em Arquivologia e Registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).
Taxa: R$ 62,00
Carga horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 2.551,47
Analista Previdenciário I  Especialidade Assistente Social
Vaga: 1
Requisito: Nível superior em Serviço Social e registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).
Taxa: R$ 62,00
Carga horária: 30 h/s
Remuneração: R$ 2.168,62
Analista Previdenciário I  Especialidade Contador
Vaga: 1
Requisito: Nível superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)
Taxa: R$ 62,00
Carga horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 2.551,47
Controlador Interno Previdenciário I
Vaga: 1
Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis, Jurídicas, Econômicas ou Administrativas, ou Habilitação legal equivalente.
Taxa: R$ 62,00
Carga horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 3.827,21
Médico Perito Previdenciário I
Vaga: 1
Requisito: Nível superior em Medicina e certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização em Medicina do Trabalho ou em Perícia Médica do Trabalho, acrescidos de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).
Taxa: R$ 62,00
Carga horária: 20 h/s
Remuneração: R$ 2.877,59
Procurador Previdenciário I
Vagas: 2
Requisito: Nível superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Taxa: R$ 67,00
Carga horária: 40 h/s
Remuneração: R$ 3.827,21
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Dino Fonseca e Patrick Ribeiro
Dino Fonseca canta clássico do rock e dos ano 80 em Vitória; veja fotos
Pesquisa realizada pela Associação de Supermercados do Estado do Rio de Janeiro (Asserj) mostra que beneficiários do Auxílio Brasil pretende voltar a comprar carne e leite
Fim da escala 6x1 pode ser realidade no futuro
Pleno do TJES
Quanto vai receber o juiz do ES condenado à aposentadoria

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados