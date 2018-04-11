Instituto de Previdência de Cariacica abre concurso público

Instituto de Previdência de Cariacica seleciona novos servidores Crédito: Divulgação IPC

Já estão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto de Previdência dos Servidores de Cariacica (IPC). A oferta é de 12 vagas e a remuneração varia de R$ 1.594,67 e R$ 3.827,21.

Para o nível médio, são quatro vagas para o cargo de técnico administrativo previdenciário. Já para os cargos de nível superior, as chances são para analista de Tecnologia da Informação (1), arquivista (1), assistente social (1), contador (1), controlador interno previdenciário (1), médico perito previdenciário (1) e procurador previdenciário (2).

O concurso contará com provas objetivas para todos os cargos. Os exames serão aplicados no dia 24 de junho e contarão com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Informática, Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

A seleção também terá prova discursiva apenas para o cargo de procurador previdenciário e avaliação de títulos, apenas para os cargos de nível superior.

Técnico Administrativo Previdenciário I

Vagas: 4

Requisitos: Certificado de conclusão de ensino médio.

Taxa: R$ 47,00

Carga horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 1.594,67

Analista Previdenciário I  Especialidade Analista de Tecnologia da Informação

Vaga: 1

Requisito: Nível superior em Ciência da Computação ou Sistema de Informação ou Engenharia da Computação ou Análise de Sistemas.

Taxa: R$ 62,00

Carga Horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 2.551,47

Analista Previdenciário I  Especialidade Arquivista

Vaga: 1

Requisito: Nível superior em Arquivologia e Registro na Delegacia Regional do Trabalho (DRT).

Taxa: R$ 62,00

Carga horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 2.551,47

Analista Previdenciário I  Especialidade Assistente Social

Vaga: 1

Requisito: Nível superior em Serviço Social e registro no Conselho Regional de Serviço Social (CRESS).

Taxa: R$ 62,00

Carga horária: 30 h/s

Remuneração: R$ 2.168,62

Analista Previdenciário I  Especialidade Contador

Vaga: 1

Requisito: Nível superior em Ciências Contábeis e registro no Conselho Regional de Contabilidade (CRC)

Taxa: R$ 62,00

Carga horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 2.551,47

Controlador Interno Previdenciário I

Vaga: 1

Requisito: Nível Superior em Ciências Contábeis, Jurídicas, Econômicas ou Administrativas, ou Habilitação legal equivalente.

Taxa: R$ 62,00

Carga horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 3.827,21

Médico Perito Previdenciário I

Vaga: 1

Requisito: Nível superior em Medicina e certificado de curso de pós-graduação em nível de especialização em Medicina do Trabalho ou em Perícia Médica do Trabalho, acrescidos de registro no Conselho Regional de Medicina (CRM).

Taxa: R$ 62,00

Carga horária: 20 h/s

Remuneração: R$ 2.877,59

Procurador Previdenciário I

Vagas: 2

Requisito: Nível superior em Direito e registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Taxa: R$ 67,00

Carga horária: 40 h/s

Remuneração: R$ 3.827,21