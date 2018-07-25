Inscrições para seleções da PM e Bombeiros terminam nesta quinta (26)

Polícia Militar vai ganhar reforço de 250 novos soldados Crédito: Bernardo Coutinho

Últimos dias para se inscrever nos concursos públicos da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros do Espírito Santo. Os interessados devem garantir a participação nos certames até esta quinta-feira, dia 26. Até as 10 horas desta quarta-feira (25) foram registradas 67.068 inscrições. O atendimento ocorre no endereço www.institutoaocp.org.br

A oferta é de 417 vagas. Para a PM, são 290 oportunidades, sendo 250 para soldado, 30 para oficial e 10 para músicos. Também haverá processo seletivo para o Corpo de Bombeiros, com 127 chances, das quais 120 para soldados e 7 oficiais. O subsídio bruto dos solados é de R$ 2.778,43 e o de oficiais é de R$ 5.823,07.

A taxa dos oficiais é de R$ 120, enquanto que para os soldados R$ 60.

SAIBA MAIS

Salário

O subsídio bruto enquanto aluno soldado é de R$ 1.220,30. Após a formação e ingresso na carreira esse valor é de R$ 2.778,43.

Já para oficial, o subsídio é de R$ 2.584,16 no primeiro ano do curso de formação, R$ 3.158,42, no segundo ano, R$ 3.455,55 no terceiro anos e de R$ 5.823,07 após a posse como aspirante.

Requisitos

Ensino médio completo; ser brasileiro nato; ter no mínimo 18 anos de idade na data de matricula e, no máximo, 28 anos; ter altura mínima, descalço e descoberto, de 1,65m para homens e de 1,60m, para mulheres; e estar em dia com as obrigações eleitorais e militares (se for do sexo masculino).

Etapas