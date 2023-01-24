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34 vagas

Inscrições para o concurso público do Iema terminam nesta quarta

Oportunidades são para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação

Publicado em 24 de Janeiro de 2023 às 14:24

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

24 jan 2023 às 14:24
Atendimento no Iema
Iema contará com novos servidores em breve Crédito: Iema/Divulgação
As inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) terminam nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro. A oferta é de 34 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.
O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023, no site do Instituto AOCP. A taxa é de R$ 65,15 para os técnicos e de R$ 85,15 para os agentes.
O concurso terá provas objetiva e discursiva para todos os cargos, além de avaliação de títulos, para a função de agente. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória.
Os exames terão questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Lei Complementar nº46/94, Noções de Direito Ambiental, Código de Ética do Servidor Público do ES, Noções de Informática e Conhecimento Específicos.
A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira a distribuição das vagas

Nível técnico

  • Técnico de desenvolvimento ambiental
  • Salário: R$ 3.339
  • Taxa: R$ 65,15
  • Carga horária: 40 horas
  • Vagas: 
  • Técnico agrícola (3)
  • Técnico ambiental (1)
  • Técnico em química (1)

Nível superior

  • Agente de desenvolvimento ambiental
  • Salário: R$ 6.582,60 
  • Taxa: R$ 85,15
  • Carga horária: 40 horas
  • Vagas: 
  • Assistência social (1)
  • Ciências biológicas (1)
  • Ciências sociais (1)
  • Engenharia agronômica (2)
  • Engenharia ambiental (5)
  • Engenharia civil (2)
  • Engenharia de minas (2)
  • Engenharia de produção (1)
  • Engenharia florestal (1)
  • Engenharia mecânica (2)
  • Engenharia metalúrgica (1)
  • Engenharia química (2)
  • Geologia (3)
  • Medicina veterinária (1)
  • Oceanografia (2)
  • Psicologia (1)
  • Zootecnia (1)

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