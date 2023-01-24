Inscrições para o concurso público do Iema terminam nesta quarta

Iema contará com novos servidores em breve Crédito: Iema/Divulgação

As inscrições para o concurso público do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) terminam nesta quarta-feira, dia 25 de janeiro. A oferta é de 34 vagas para cargos de níveis técnico e superior. Os salários são de R$ 3.339 e R$ 6.582, respectivamente. Os servidores recebem ainda R$ 300 de auxílio-alimentação.

O atendimento ocorre até as 23h59 do dia 25 de janeiro de 2023, no site do Instituto AOCP . A taxa é de R$ 65,15 para os técnicos e de R$ 85,15 para os agentes.

O concurso terá provas objetiva e discursiva para todos os cargos, além de avaliação de títulos, para a função de agente. Os exames estão previstos para serem aplicados no dia 26 de fevereiro de 2023 na Grande Vitória.

Os exames terão questões de Língua Portuguesa, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito Constitucional, Lei Complementar nº46/94, Noções de Direito Ambiental, Código de Ética do Servidor Público do ES, Noções de Informática e Conhecimento Específicos.

A validade do certame será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Confira a distribuição das vagas

Nível técnico

Técnico de desenvolvimento ambiental

Salário: R$ 3.339

R$ 3.339 Taxa: R$ 65,15

R$ 65,15 Carga horária: 40 horas

Vagas:

Técnico agrícola (3)

Técnico ambiental (1)

Técnico em química (1)

Nível superior

Agente de desenvolvimento ambiental

Salário: R$ 6.582,60

R$ 6.582,60 Taxa: R$ 85,15

R$ 85,15 Carga horária: 40 horas