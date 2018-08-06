Inscrições para concurso da Câmara de Viana começam nesta segunda (6)

Câmara de Vereadores de Viana Crédito: Divulgação/ Câmara de Viana

As inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de Viana começam nesta segunda-feira (6). A oferta é de 19 vagas para candidatos de níveis médios e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil.

A seleção contará com vagas para procurador (1), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3).

A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. A carga horária é de 40 horas semanais.

As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, pelo site www.idib.org.br

O presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Luiz Dias, destaca que a última seleção foi realizada há 32 anos. Temos apenas quatro servidores efetivos, que já podem até se aposentar, disse.

CONFIRA OS CARGOS

Assessor administrativo legislativo

Requisito: Nível superior em qualquer área

Remuneração: R$ 1.982,00

Vagas: 11

Taxa: R$ 80,00

Assistente legislativo

Requisito: Nível médio completo

Remuneração: R$ 1.964,00

Vaga: 1

Taxa: R$ 60,00

Auditor interno legislativo

Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração ou Direito, com registro no respectivo órgão de classe

Remuneração: R$ 2.332,00

Vaga: 1

Taxa: R$ 80,00

Auxiliar administrativo

Requisito: Nível médio completo

Remuneração: R$ 1.227,00

Vagas: 3

Taxa: R$ 60,00

Contador

Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe

Remuneração: R$ 2.332,00

Vaga: 1

Taxa: R$ 80,00

Controlador

Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração ou Direito com registro no respectivo órgão de classe

Remuneração: R$ 2.332,00

Vaga: 1

Taxa: R$ 80,00

Procurador

Requisitos: Nível superior em Direito e Registro na OAB

Remuneração: R$ 2.332,00

Vaga: 1

Taxa: R$ 80,00