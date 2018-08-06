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Níveis médio e superior

Inscrições para concurso da Câmara de Viana começam nesta segunda (6)

Processo seletivo visa contratar 19 novos servidores; interessados podem se inscrever até o dia 6 de setembro

Publicado em 06 de Agosto de 2018 às 14:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 ago 2018 às 14:32
Câmara de Vereadores de Viana Crédito: Divulgação/ Câmara de Viana
As inscrições para o concurso público da Câmara de Vereadores de Viana começam nesta segunda-feira (6). A oferta é de 19 vagas para candidatos de níveis médios e superior. A remuneração pode chegar a R$ 2,3 mil.
A seleção contará com vagas para procurador (1), contador (1), controlador (1), auditor interno legislativo (1), assessor administrativos (11), assistente legislativo (1) e auxiliar administrativo (3).
A remuneração varia de R$ 1.227,00 a R$ 2.332,00. Os aprovados receberão, ainda, auxílio-alimentação de R$ 400. A carga horária é de 40 horas semanais.
As inscrições podem ser feitas até 6 de setembro de 2018, exclusivamente via internet, pelo site www.idib.org.br.
O presidente da Câmara de Vereadores, Fábio Luiz Dias, destaca que a última seleção foi realizada há 32 anos. Temos apenas quatro servidores efetivos, que já podem até se aposentar, disse.
CONFIRA OS CARGOS
Assessor administrativo legislativo
Requisito: Nível superior em qualquer área
Remuneração: R$ 1.982,00
Vagas: 11
Taxa: R$ 80,00
Assistente legislativo
Requisito: Nível médio completo
Remuneração: R$ 1.964,00
Vaga: 1
Taxa: R$ 60,00
Auditor interno legislativo
Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração ou Direito, com registro no respectivo órgão de classe
Remuneração: R$ 2.332,00
Vaga: 1
Taxa: R$ 80,00
Auxiliar administrativo
Requisito: Nível médio completo
Remuneração: R$ 1.227,00
Vagas: 3
Taxa: R$ 60,00
Contador
Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis e registro no órgão de classe
Remuneração: R$ 2.332,00
Vaga: 1
Taxa: R$ 80,00
Controlador
Requisitos: Nível superior em Ciências Contábeis, Econômicas ou Administração ou Direito com registro no respectivo órgão de classe
Remuneração: R$ 2.332,00
Vaga: 1
Taxa: R$ 80,00
Procurador
Requisitos: Nível superior em Direito e Registro na OAB
Remuneração: R$ 2.332,00
Vaga: 1
Taxa: R$ 80,00
 

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