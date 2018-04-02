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Salário de até R$ 2.714

Inscrições abertas para todos os níveis na Câmara de Castelo

Concurso é feito para preencher sete vagas com salário de até R$ 2,7 mil

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 14:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 14:08
O processo seletivo é feito para preenchimento de sete vagas para todos os níveis de escolaridade, com salário de até R$ 2.714,21 Crédito: Carlos Alberto Silva
As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Castelo estão abertas desta segunda-feira (2) até dia 2 de maio. O processo seletivo é feito para preenchimento de sete vagas para todos os níveis de escolaridade, com salário de até R$ 2.714,21.
Os interessados devem se inscrever, no prazo estipulado, no site www.consesp.com.br. As taxas variam de R$ 50,00 a R$ 70,00.
Cargos
Os cargos para nível superior são de Analista de Controle Interno e Procurador Legislativo, ambos com salário de R$ 2.714,21 para 30 horas semanais.
Também há vagas para Técnico em Contabilidade e Técnico em Informática, com salário de R$ 1.734,08.
Para nível médio, a vaga é de Oficial Administrativo e Legislativo, com o mesmo salário.
As vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Legislativos são para nível fundamental, com salário de R$ 1.266,24 e 40 horas semanais.
Todos os cargos possuem auxílio-alimentação no valor de R$ 379,50.
Provas
Para os níveis médio, técnico e superior, serão aplicadas provas objetivas. Os candidatos ao cargo de Procurador Legislativo também vão passar por prova discursiva. Para o nível superior, também há prova de títulos.
A previsão para a realização é dia 10 de junho, em local a ser definido.

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