Inscrições abertas para todos os níveis na Câmara de Castelo

O processo seletivo é feito para preenchimento de sete vagas para todos os níveis de escolaridade, com salário de até R$ 2.714,21 Crédito: Carlos Alberto Silva

As inscrições para o concurso público da Câmara Municipal de Castelo estão abertas desta segunda-feira (2) até dia 2 de maio. O processo seletivo é feito para preenchimento de sete vagas para todos os níveis de escolaridade, com salário de até R$ 2.714,21.

www.consesp.com.br. As taxas variam de R$ 50,00 a R$ 70,00. Os interessados devem se inscrever, no prazo estipulado, no site. As taxas variam de R$ 50,00 a R$ 70,00.

Cargos

Os cargos para nível superior são de Analista de Controle Interno e Procurador Legislativo, ambos com salário de R$ 2.714,21 para 30 horas semanais.

Também há vagas para Técnico em Contabilidade e Técnico em Informática, com salário de R$ 1.734,08.

Para nível médio, a vaga é de Oficial Administrativo e Legislativo, com o mesmo salário.

As vagas para o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos e Legislativos são para nível fundamental, com salário de R$ 1.266,24 e 40 horas semanais.

Todos os cargos possuem auxílio-alimentação no valor de R$ 379,50.

Provas

Para os níveis médio, técnico e superior, serão aplicadas provas objetivas. Os candidatos ao cargo de Procurador Legislativo também vão passar por prova discursiva. Para o nível superior, também há prova de títulos.