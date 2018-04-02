Inscrições abertas para 1,8 mil vagas em concursos

O salário mais alto é de R$ 22.213 na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul Crédito: Ana Lisboa/Ascom DPERS

Há mais de 1,8 mil vagas abertas em pelo menos 10 órgãos públicos pelo Brasil nesta semana. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraíba e Piauí.

O salário mais alto é de R$ 22.213 na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Já na Prefeitura de Pará de Minas há o maior número de vagas, com mais de 1,2 mil oportunidades para todos os níveis de escolaridade.

1 - Marinha do Brasil

Local: Rio de Janeiro

Inscrições: até 30 de abril

Nível: médio

Vagas: 36

2 - Prefeitura de Santo Antônio de Posse

Local: São Paulo

Inscrições: até 13 de abril

Salário: até R$ 2.951,98

Vagas: 27

Nível: médio e superior

3 - Prefeitura de Machado

Local: Minas Gerais

Inscrições: até 1 de maio

Salário: até R$ 3.766,85

Vagas: 76

Nível: médio e superior

4 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)

Local: Minas Gerais

Inscrições: até 1 de maio

Salário: até R$ 7.964.50

Vagas: 83

Nível: médio, técnico e superior

5 - Prefeitura de Pará de Minas

Local: Minas Gerais

Inscrições: até 4 de maio

Salário: até R$ 3.664,66

Vagas: 1.217

Nível: fundamental, médio e superior

6 - Prefeitura de Frutal

Local: Minas Gerais

Inscrições: até 5 de abril

Salário: até R$ 1.803,78

Vagas: 17

Nível: médio e superior

7 - Defensoria Pública do Rio Grande do Sul

Local: Rio Grande do Sul

Inscrições: até 30 de abril

Salário: até R$ 22.2013,43

Vagas: 50

Nível: superior

8 - Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares

Local: Maranhão

Inscrições: até 3 de abril

Salário: até R$ 2.300

Vagas: 224

Nível: médio, técnico e superior

9 - Prefeitura de Bom Jesus

Local: Paraíba

Inscrições: até 23 de abril

Salário: até R$ 2.052,76

Vagas: 83

Nível: fundamental, médio e superior

10 - Universidade Estadual do Piauí

Local: Piauí

Inscrições: até 9 de abril

Salário: até R$ 765

Vagas: 34