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Salário de até R$ 22 mil

Inscrições abertas para 1,8 mil vagas em concursos

Pelo menos 10 órgãos públicos abrem seleções pelo Brasil.

Publicado em 02 de Abril de 2018 às 12:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2018 às 12:36
O salário mais alto é de R$ 22.213 na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul Crédito: Ana Lisboa/Ascom DPERS
Há mais de 1,8 mil vagas abertas em pelo menos 10 órgãos públicos pelo Brasil nesta semana. As oportunidades são para todos os níveis de escolaridade, no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Maranhão, Paraíba e Piauí.
O salário mais alto é de R$ 22.213 na Defensoria Pública do Rio Grande do Sul. Já na Prefeitura de Pará de Minas há o maior número de vagas, com mais de 1,2 mil oportunidades para todos os níveis de escolaridade.
1 - Marinha do Brasil
Local: Rio de Janeiro
Inscrições: até 30 de abril
Nível: médio
Vagas: 36
Leia o edital
2 - Prefeitura de Santo Antônio de Posse
Local: São Paulo
Inscrições: até 13 de abril
Salário: até R$ 2.951,98
Vagas: 27
Nível: médio e superior
Leia o edital
3 - Prefeitura de Machado
Local: Minas Gerais
Inscrições: até 1 de maio
Salário: até R$ 3.766,85
Vagas: 76
Nível: médio e superior
Leia o edital.
4 - Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa)
Local: Minas Gerais
Inscrições: até 1 de maio
Salário: até R$ 7.964.50
Vagas: 83
Nível: médio, técnico e superior
Leia o edital
5 - Prefeitura de Pará de Minas
Local: Minas Gerais
Inscrições: até 4 de maio
Salário: até R$ 3.664,66
Vagas: 1.217
Nível: fundamental, médio e superior
Leia o edital
6 - Prefeitura de Frutal
Local: Minas Gerais
Inscrições: até 5 de abril
Salário: até R$ 1.803,78
Vagas: 17
Nível: médio e superior
Leia o edital
7 - Defensoria Pública do Rio Grande do Sul
Local: Rio Grande do Sul
Inscrições: até 30 de abril
Salário: até R$ 22.2013,43
Vagas: 50
Nível: superior
Leia o edital
8 - Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
Local: Maranhão
Inscrições: até 3 de abril
Salário: até R$ 2.300
Vagas: 224
Nível: médio, técnico e superior
Leia o edital
9 - Prefeitura de Bom Jesus
Local: Paraíba
Inscrições: até 23 de abril
Salário: até R$ 2.052,76
Vagas: 83
Nível: fundamental, médio e superior
Leia o edital
10 - Universidade Estadual do Piauí
Local: Piauí
Inscrições: até 9 de abril
Salário: até R$ 765
Vagas: 34
Nível: superior
Leia o edital

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