Ifes abre processo seletivo para contratar 41 professores

Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros

O Instituto Federal do Espírito Santo ( Ifes ) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas, distribuídas entre os campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Centro-Serrano, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

As inscrições devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus.

No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o currículo, devidamente comprovado através da cópia simples da titulação descrita nos requisitos para ingresso, em envelope lacrado e identificado contendo nome, nº do edital e área de estudo/disciplina a qual concorre.

A seleção contará com provas de título e de desempenho didático.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

Campus de Alegre: Até 1º de novembro

Campus Aracruz: até 1º de novembro

Campus Barra de São Francisco: até 8 de novembro

Campus Cachoeiro de Itapemirim: até 1º de novembro

Campus Centro-Serrano: até 28 de outubro

Campus Linhares: até 5 de novembro

Campus Nova Venécia: até 8 de novembro

Campus Piúma: até 31 de outubro

Campus São Mateus: até 30 de outubro

Campus Serra: até 1° de novembro

Campus Venda Nova do Imigrante: até 1° de novembro

Campus Vila Velha: até 30 de outubro