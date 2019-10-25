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Ifes abre processo seletivo para contratar 41 professores

Oportunidades são para atuar em 13 campi da instituição em todo o ES; remuneração do cargo é de R$ 5 mil

Publicado em 25 de Outubro de 2019 às 13:19

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2019 às 13:19
Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) Crédito: Ricardo Medeiros
O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas, distribuídas entre os campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Centro-Serrano, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).

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As inscrições devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus.
No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o currículo, devidamente comprovado através da cópia simples da titulação descrita nos requisitos para ingresso, em envelope lacrado e identificado contendo nome, nº do edital e área de estudo/disciplina a qual concorre.
A seleção contará com provas de título e de desempenho didático.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

Campus de Alegre: Até 1º de novembro
Campus Aracruz: até 1º de novembro
Campus Barra de São Francisco: até 8 de novembro
Campus Cachoeiro de Itapemirim: até 1º de novembro
Campus Centro-Serrano: até 28 de outubro
Campus Linhares: até 5 de novembro
Campus Nova Venécia: até 8 de novembro
Campus Piúma: até 31 de outubro
Campus São Mateus: até 30 de outubro
Campus Serra: até 1° de novembro
Campus Venda Nova do Imigrante: até 1° de novembro
Campus Vila Velha: até 30 de outubro
Campus Vitória: até 1º de novembro
> Leia mais sobre Concursos e Empregos

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