Ifes abre processo seletivo para contratar 41 professores

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) está com inscrições abertas para o processo seletivo que visa contratar professores substitutos para 13 campi em todo o Estado. São 41 vagas em diversas áreas, distribuídas entre os campi de Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Centro-Serrano, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.
O regime de trabalho é de 40 horas semanais e a remuneração pode chegar a R$ 5.831,21, mais auxílio-alimentação, auxílio-transporte e auxílio pré-escolar (para filhos menores de seis anos de idade).
As inscrições devem ser feitas na unidade que oferece a vaga, de acordo com o cronograma de cada campus.
No ato da inscrição, o candidato deverá entregar o currículo, devidamente comprovado através da cópia simples da titulação descrita nos requisitos para ingresso, em envelope lacrado e identificado contendo nome, nº do edital e área de estudo/disciplina a qual concorre.
A seleção contará com provas de título e de desempenho didático.
CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES
Campus de Alegre: Até 1º de novembro
Campus Aracruz: até 1º de novembro
Campus Barra de São Francisco: até 8 de novembro
Campus Cachoeiro de Itapemirim: até 1º de novembro
Campus Centro-Serrano: até 28 de outubro
Campus Linhares: até 5 de novembro
Campus Nova Venécia: até 8 de novembro
Campus Piúma: até 31 de outubro
Campus São Mateus: até 30 de outubro
Campus Serra: até 1° de novembro
Campus Venda Nova do Imigrante: até 1° de novembro
Campus Vila Velha: até 30 de outubro
Campus Vitória: até 1º de novembro