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Iema contrata profissionais de nível superior

Oferta é de 13 vagas e interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 fev 2018 às 16:42

Publicado em 08 de Fevereiro de 2018 às 16:42

Sede do Iema fica em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado que visa a preencher 13 vagas para cargos de nível superior. Além das vagas iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.
Os salários variam de R$ 4.232,00 a R$ 4.984,18, mais auxílio alimentação de R$ 220,00.
De acordo com o edital, as vagas são para as áreas de oceanografia/ oceanologia, engenharia química, biologia, engenharia florestal, engenharia ambiental, geologia, administração, ciências contábeis e tecnologia em saneamento ambiental.
Os interessados podem se inscrever até 19 de fevereiro pelo site
www.selecao.es.gov.br
. Os candidatos serão selecionados por meio de prova de títulos.
Os profissionais serão contratados com a finalidade de gerenciar, monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos de desastre ambiental decorrentes do rompimento de barragens e rejeitos de mineração de Fundão e de Santarém na bacia do Rio Doce, conforme disposto na Lei Complementar nº 809/2015.
O processo seletivo tem a validade de 36 meses. 

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