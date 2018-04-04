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Iema abre seleção com salário de R$ 5,2 mil

São 20 vagas temporárias e cadastro de reserva.

Publicado em 04 de Abril de 2018 às 12:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 abr 2018 às 12:52
Sede do Iema em Cariacica Crédito: Fernando Madeira
O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) abriu processo seletivo simplificado para preenchimento de 20 vagas e cadastro de reserva em regime de designação temporária. O salário é de R$ 5.233,39, com auxílio-alimentação de R$ 300, para 40 horas de trabalho semanais.
As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site www.selecao.es.gov.br, a partir das 10h do dia 6 de abril até as 23h59min do dia 13 de abril. Veja o edital
As vagas são para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos, para candidatos com as seguintes formações:
- Biologia;
- Oceanografia;
- Engenharia ambiental;
- Engenharia civil;
- Engenharia química;
- Engenharia de minas;
- Geologia;
- Ciências sociais aplicadas, sociologia, economia, administração, serviço social ou geografia (com experiência na área ambiental).
A seleção será realizada por meio de declaração de informações, de caráter classificatório e eliminatório, que deverão ser comprovadas para efeitos de contratação.
O processo seletivo tem validade de dois anos.

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