Iema abre processo seletivo com salário de até R$ 5 mil

O Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema) está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para contratar profissional de nível superior. A remuneração é de R$ 5.416,56, mais auxílio alimentação de R$ 300. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.
A oferta é de uma vaga para o cargo de agente de desenvolvimento ambiental e recursos hídricos. Também haverá a formação de cadastro de reserva. Para participar da seleção, o candidato precisa ter formação em Oceanografia/ Oceanologia, com experiência mínima comprovada de seis meses.
Os selecionados vão gerenciar, monitorar e acompanhar sistematicamente os impactos de desastre ambiental decorrentes do rompimento de barragens e rejeitos de mineração de Fundão e de Santarém na bacia do Rio Doce visando mitigar e restabelecer o ecossistema.
As inscrições devem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, até as 23h59 do dia 11 de fevereiro de 2020.
O processo seletivo contará com avaliação de títulos.
Atribuições Gerais
- Acompanhar e fiscalizar a execução das ações dos Autos de Intimação, dentro de sua competência, por meio da análise de documentos, vistorias, sobrevoos ou qualquer outro mecanismo comprobatório;
- Colaborar com as demais equipes do Grupo Técnico de Enfrentamento da Crise Ambiental no Rio Doce (GTECAD), nos assuntos de sua responsabilidade;
- Colaborar com os órgãos signatários do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta (TTAC) para o atendimento às determinações dos programas socioeconômicos e/ou socioambientais, nos assuntos de sua responsabilidade;
- Contribuir com os trabalhos do IEMA em ações judiciais, quando necessário;
- Representar o IEMA em reuniões técnicas para acompanhamento e fiscalização das ações do TTAC e demais ações relacionadas com as atividades do IEMA;
- Propor estudos e/ou medidas, dentro de sua competência, visando à mitigação dos impactos causados e a prevenção de danos decorrentes do evento;
- Realizar vistorias e/ou sobrevoos, quando delegado, para identificação ou acompanhamento dos impactos decorrentes do evento;
- Analisar processos e emitir pareceres técnicos sobre projetos, estudos ambientais, interferências e intervenções relacionadas ao licenciamento ambiental, monitoramento da qualidade ambiental e quali-quantitativa dos recursos hídricos, planos de emergências e risco ambiental e demais avaliações de impactos ambientais;
- Elaborar notas e pareceres técnicos referentes às análises dos documentos apresentados pela Samarco e/ou Fundação Renova, vistorias realizadas ou outros mecanismos comprobatórios;
- Elaborar notas e pareceres técnicos diversos que tenham interface com a demanda gerada pelo rompimento da Barragem de Fundão MG;
- Orientar ações integradas com a participação dos municípios envolvidos, quando delegado;
- Apoiar a atuação do Sistema Estadual de Proteção e Defesa Civil;
- Promover interlocução com a sociedade nos assuntos de sua responsabilidade, quando delegado;
- Apresentar relatórios periódicos à coordenação do GTECAD nos assuntos de sua responsabilidade;
- Realizar demais ações correlatas com a atividade finalística do órgão;
- Conduzir veículos quando necessário.
Atribuições específicas:
- Participar, acompanhar e fiscalizar a execução das ações do Termo de Transação e Ajustamento de Conduta-TTAC, por meio das Câmaras Técnicas de Conservação e Biodiversidade e Qualidade Ambiental e Segurança da Água, ou de qualquer outra Câmara Técnica responsável por programas socioambientais relacionados a assuntos de sua responsabilidade;