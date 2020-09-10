IBGE vai abrir novo processo seletivo com 6.500 vagas

Os profissionais serão contratados para trabalhar nas pesquisas realizadas pelo órgão. Os selecionados deverão começar a trabalhar em janeiro. Esta seleção não será atuar no Censo Demográfico 2021.

A maior oferta de vagas será para candidatos com nível médio. As chances serão para agente de pesquisa e mapeamento (5.623), supervisor de coleta e qualidade (552) e agente de pesquisa por telefone (300). Já quem tem o nível superior poderá concorrer ao cargo de supervisor de pesquisa (25). As remunerações iniciais ainda serão informadas pelo IBGE.