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IBGE vai abrir novo processo seletivo com 6.500 vagas

Edital deve ser divulgado até dezembro e os selecionados vão atuar a partir de janeiro; oportunidades serão para cargos de níveis médio e superior

Publicado em 10 de Setembro de 2020 às 17:42

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 set 2020 às 17:42
pesquisa do Censo do IBGE
Profissionais vão trabalhar em pesquisas realizadas pelo IBGE Crédito: Divulgação
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) vai abrir novo processo seletivo ainda este ano para contratar temporários. Desta vez, a oferta será de 6.500 vagas para cargos de níveis médio e superior. A autorização para as contratações deverá ser publicada nos próximos dias. O edital está previsto para ser lançado até dezembro.
Os profissionais serão contratados para trabalhar nas pesquisas realizadas pelo órgão. Os selecionados deverão começar a trabalhar em janeiro. Esta seleção não será atuar no Censo Demográfico 2021.
A maior oferta de vagas será para candidatos com nível médio. As chances serão para agente de pesquisa e mapeamento (5.623), supervisor de coleta e qualidade (552) e agente de pesquisa por telefone (300). Já quem tem o nível superior poderá concorrer ao cargo de supervisor de pesquisa (25). As remunerações iniciais ainda serão informadas pelo IBGE.
O órgão tem ainda a previsão de abrir mais de 208 mil vagas temporárias. Os profissionais farão parte do Censo Demográfico que será realizado no ano que vem. Serão 180.557 oportunidades para recenseador, 5.462 para agente censitário municipal e 22.676 para agente censitário supervisor.

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