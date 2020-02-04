IBGE autorizado a contratar 192 profissionais temporários

Profissionais poderão ser contratados a partir de julho de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva

Os profissionais vão atuar no Censo Demográfico 2020 e poderão ser contratados a partir de julho de 2020. Informações sobre salário, carga horária e etapas de classificação serão informados no edital.

Veja Também IBGE abre seleção com 35 vagas para temporários

A oferta será de 180 vagas para agente censitário de pesquisa por telefone e 12 para supervisor censitário de pesquisa e codificação. Os requisitos não foram informados.

Os contratos terão a duração de até um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

MAIS VAGAS

O IBGE vai abrir essa ano mais de 225 mil vagas temporárias para trabalhar no Censo Demográfico 2020. A seleção já está em fase de escolha da banca organizadora. A previsão é de que o edital seja publicado ainda em fevereiro.