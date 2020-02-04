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Censo

IBGE autorizado a contratar 192 profissionais temporários

Aprovados vão trabalhar no Censo Demográfico 2020; fundação também vai abrir mais de 225 mil vagas por tempo determinado

Publicado em 04 de Fevereiro de 2020 às 11:15

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 fev 2020 às 11:15
Profissionais poderão ser contratados a partir de julho de 2020 Crédito: Carlos Alberto Silva
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 192 vagas. As contratações foram autorizadas nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Economia.
Os profissionais vão atuar no Censo Demográfico 2020 e poderão ser contratados a partir de julho de 2020. Informações sobre salário, carga horária e etapas de classificação serão informados no edital.

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A oferta será de 180 vagas para agente censitário de pesquisa por telefone e 12 para supervisor censitário de pesquisa e codificação.  Os requisitos não foram informados. 
Os contratos terão a duração de até um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

MAIS VAGAS

O IBGE vai abrir essa ano mais de 225 mil vagas temporárias para trabalhar no Censo Demográfico 2020. A seleção já está em fase de escolha da banca organizadora. A previsão é de que o edital seja publicado ainda em fevereiro.

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A maior oferta será para o cargo de recenseador, com 196 mil chances. O cargo exige o nível fundamental e o salário vai depender da produção do profissional. O processo seletivo contará com cerca de 29 mil oportunidades para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Neste caso, o requisito é ter o nível médio. O salário é de R$ 2,4 mil.
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