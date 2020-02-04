IBGE autorizado a contratar 192 profissionais temporários

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vai abrir processo seletivo simplificado para preencher 192 vagas. As contratações foram autorizadas nesta terça-feira (4) pelo Ministério da Economia.
Os profissionais vão atuar no Censo Demográfico 2020 e poderão ser contratados a partir de julho de 2020. Informações sobre salário, carga horária e etapas de classificação serão informados no edital.
A oferta será de 180 vagas para agente censitário de pesquisa por telefone e 12 para supervisor censitário de pesquisa e codificação. Os requisitos não foram informados.
Os contratos terão a duração de até um ano, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
MAIS VAGAS
O IBGE vai abrir essa ano mais de 225 mil vagas temporárias para trabalhar no Censo Demográfico 2020. A seleção já está em fase de escolha da banca organizadora. A previsão é de que o edital seja publicado ainda em fevereiro.
A maior oferta será para o cargo de recenseador, com 196 mil chances. O cargo exige o nível fundamental e o salário vai depender da produção do profissional. O processo seletivo contará com cerca de 29 mil oportunidades para agente censitário municipal e agente censitário supervisor. Neste caso, o requisito é ter o nível médio. O salário é de R$ 2,4 mil.