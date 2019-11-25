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Cadastro de reserva

Iases abre seleção para temporários com salário de até R$ 4,4 mil

Inscrições podem ser feitas até 18 horas do dia 2 de dezembro; oportunidades são para cargos de níveis médio, técnico e superior
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 nov 2019 às 15:07

Publicado em 25 de Novembro de 2019 às 15:07

Unidade de internação para menores em Linhares que faz parte do complexo Crédito: Iases/Divulgação
O Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), vinculado à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, vai contratar profissionais temporários de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 4.443,60. A seleção tem como objetivo preencher cadastro de reserva, que será acionado conforme a necessidade do órgão.

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Ao todo são dois editais. O primeiro visa a contratação de agentes socioeducativo. A remuneração é de R$ 2.467,59, mais R$ 300 de auxílio-alimentação. Os interessados precisam ter o ensino médio e carteira habilitação. Os profissionais vão trabalhar por escala.
Para participar do processo seletivo, os candidatos precisam ter o ensino médio e carteira de habilitação categoria B.
As inscrições para o cargo de agente podem ser feitas no site www.selecao.es.gov.br, até as 18 horas do dia 3 de dezembro de 2019.
Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista de suporte socioeducativo (funções: administrador, contador e economista), assistente social socioeducativo, assistente jurídico socioeducativo, nutricionista socioeducativo, pedagogo socioeducativo e psicólogo socioeducativo. Há ainda chances para técnico socioeducativo (Função: técnico em edificações).

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O salário para os cargos de nível superior é de R$ 4.443,60 e para os técnicos de R$ 2.282,28. Todos ainda recebem auxílio-alimentação de R$ 300. A carga horária é de 40 horas semanais.
Para os cargos de níveis técnico e superior, foi publicado um novo edital. Os interessados poderão se inscrever até as 18h do dia 10 de dezembro de 2019, no site selecao.es.gov.br. Aqueles que se inscreveram no Edital 003/2019 deverão efetuar novas inscrições, de acordo com regras do novo edital.

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A seleção contará com duas etapas, com caráter eliminatório e/ou classificatório. Na primeira, haverá envio e análise de documentação comprobatória da qualificação e experiência profissional. Também haverá investigação social e sindicância de vida pregressa do candidato.
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