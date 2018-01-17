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Vários cargos

Hospital São Lucas oferece oportunidades de trabalho para PCDs

Interessados podem se inscrever pela internet

Publicado em 17 de Janeiro de 2018 às 15:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 jan 2018 às 15:12
Fachada do Hospital São Lucas, no bairro Forte de São João Crédito: Edson Chagas - GZ
O Hospital São Lucas está com processo seletivo aberto para a contratação de pessoas com deficiência (PCDs). A unidade fica no bairro Forte São João, em Vitória. As chances de trabalho são para enfermeiro, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, técnico em Enfermagem e porteiro.
As vagas são para cadastro de reserva, e o cadastro do currículo pode ser feito pelo site
www.vagas.com
ou pelo e-mail
[email protected]
A seleção será realizada pela Pró-Saúde  Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que administra o hospital.
Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0167
 

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