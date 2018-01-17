Hospital São Lucas oferece oportunidades de trabalho para PCDs

O Hospital São Lucas está com processo seletivo aberto para a contratação de pessoas com deficiência (PCDs). A unidade fica no bairro Forte São João, em Vitória. As chances de trabalho são para enfermeiro, auxiliar de farmácia, auxiliar administrativo, técnico em Enfermagem e porteiro.
As vagas são para cadastro de reserva, e o cadastro do currículo pode ser feito pelo site
ou pelo e-mail
.
A seleção será realizada pela Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, que administra o hospital.
Mais informações pelo telefone: (27) 3194-0167