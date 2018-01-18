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16 vagas

Hospital Jayme Santos Neves abre seleção para residência médica

Candidatos podem se inscrever do dia 25 de janeiro até 5 de fevereiro

Publicado em 18 de Janeiro de 2018 às 13:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jan 2018 às 13:00
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves oferece 16 vagas para residência médica Crédito: Fernando Madeira
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu processo seletivo de Residência Médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o hospital, a oferta é de 16 vagas distribuídas nas especialidades de radiologia e diagnóstico por imagem, ortopedia e traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e clínica médica.
Os interessados poderão se inscrever de 25 de janeiro até 5 de fevereiro, no site do Hospital Evangélico de Vila Velha, no endereço www.evangelicovv.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 300. 
Clique aqui para ver o edital
A residência médica se enquadra na modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, e é caracterizada por treinamento em serviço sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional da área.
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Quadro de vagas
Cirurgia Geral: 4
Clínica Médica: 4
Ortopedia e Traumatologia: 2
Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 4
Cirurgia Vascular: 2
 

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