Hospital Jayme Santos Neves abre seleção para residência médica

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu processo seletivo de Residência Médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o hospital, a oferta é de 16 vagas distribuídas nas especialidades de radiologia e diagnóstico por imagem, ortopedia e traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e clínica médica.