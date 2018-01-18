Hospital Jayme Santos Neves abre seleção para residência médica

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) abriu processo seletivo de Residência Médica no Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra. De acordo com a Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes), organização social que administra o hospital, a oferta é de 16 vagas distribuídas nas especialidades de radiologia e diagnóstico por imagem, ortopedia e traumatologia, cirurgia vascular, cirurgia geral e clínica médica.
Os interessados poderão se inscrever de 25 de janeiro até 5 de fevereiro, no site do Hospital Evangélico de Vila Velha, no endereço www.evangelicovv.com.br. A taxa de inscrição é de R$ 300.
A residência médica se enquadra na modalidade de ensino de pós-graduação, destinada a médicos, e é caracterizada por treinamento em serviço sob a orientação de profissionais de elevada qualificação ética e profissional da área.
Cirurgia Geral: 4
Clínica Médica: 4
Ortopedia e Traumatologia: 2
Radiologia e Diagnóstico por Imagem: 4
Cirurgia Vascular: 2