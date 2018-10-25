Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves abre 47 vagas de emprego

Vagas de emprego são para áreas da Saúde e administrativa Crédito: Fernando Madeira

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher 47 vagas. Há chances para a área da Saúde e para funções administrativas: médico do trabalho, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente administrativo, analista, coordenador e gerente.

Os interessados podem fazer o cadastro no site

e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba Trabalhe Conosco.

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, porém, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes) por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

CONFIRA OS CARGOS

Técnico Enfermagem

Setor: Diversos

Requisito: Curso técnico completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN).

Vagas: 25

Enfermeiro

Setor: Diversos

Requisito: Ensino superior completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN).

Vagas: 15

Assistente Administrativo

Setor: Gerência de Hotelaria

Requisito: Ensino médio completo

Vaga: 1

Assistente Administrativo

Setor: Recursos Humanos

Requisito: Ensino médio completo e experiência com as rotinas do setor pessoal;

Vaga: 1

Analista Psicossocial

Setor: Recursos Humanos

Requisito: Superior completo em Psicologia, situação regularizada junto ao Conselho Regional (CRP-ES), desejável conhecimento com atendimento clínico.

Vaga: 1

Analista

Setor: Compras

Requisito: Superior em administração com registro no Conselho Regional (CRA-ES), desejável pacote office.

Vaga: 1

Coordenador UTI

Setor: UTI

Requisito: Ensino superior completo em enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN), pós-graduação completa em terapia intensiva de acordo com a Resolução 137, de 08/02/17.

Vaga: 1

Médico do Trabalho

Setor: Medicina do Trabalho

Requisito: Curso superior em medicina, especialização em medicina do trabalho, registro profissional no Conselho de Medicina (CRM-ES) e desejável experiência de 06 meses na área.

Vaga: 1

Gerente de Infraestrutura

Setor: Gerência de Infraestrutura

Requisito: Graduação completa, desejável pós-graduação, conhecimento de planejamento e controle de manutenção, domínio de gestão de pessoas, contratos e processos.