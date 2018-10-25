Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves abre 47 vagas de emprego

O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra, está com inscrições abertas para o processo seletivo que tem como objetivo preencher 47 vagas. Há chances para a área da Saúde e para funções administrativas: médico do trabalho, enfermeiro, técnicos de enfermagem, assistente administrativo, analista, coordenador e gerente.
Os interessados podem fazer o cadastro no site
e clicar no link Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na aba Trabalhe Conosco.
O Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves é um hospital público, porém, administrado pela Associação Evangélica Beneficente Espírito Santense (Aebes) por meio de um contrato de gestão firmado com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
CONFIRA OS CARGOS
Técnico Enfermagem
Setor: Diversos
Requisito: Curso técnico completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN).
Vagas: 25
Enfermeiro
Setor: Diversos
Requisito: Ensino superior completo em Enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN).
Vagas: 15
Assistente Administrativo
Setor: Gerência de Hotelaria
Requisito: Ensino médio completo
Vaga: 1
Assistente Administrativo
Setor: Recursos Humanos
Requisito: Ensino médio completo e experiência com as rotinas do setor pessoal;
Vaga: 1
Analista Psicossocial
Setor: Recursos Humanos
Requisito: Superior completo em Psicologia, situação regularizada junto ao Conselho Regional (CRP-ES), desejável conhecimento com atendimento clínico.
Vaga: 1
Analista
Setor: Compras
Requisito: Superior em administração com registro no Conselho Regional (CRA-ES), desejável pacote office.
Vaga: 1
Coordenador UTI
Setor: UTI
Requisito: Ensino superior completo em enfermagem com registro ativo no Conselho de classe (COREN), pós-graduação completa em terapia intensiva de acordo com a Resolução 137, de 08/02/17.
Vaga: 1
Médico do Trabalho
Setor: Medicina do Trabalho
Requisito: Curso superior em medicina, especialização em medicina do trabalho, registro profissional no Conselho de Medicina (CRM-ES) e desejável experiência de 06 meses na área.
Vaga: 1
Gerente de Infraestrutura
Setor: Gerência de Infraestrutura
Requisito: Graduação completa, desejável pós-graduação, conhecimento de planejamento e controle de manutenção, domínio de gestão de pessoas, contratos e processos.
Vaga: 1