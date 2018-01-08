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25 vagas

Guarapari: Oportunidades para quem tem o ensino fundamental

Vagas são para auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro

Publicado em 08 de Janeiro de 2018 às 15:36

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 jan 2018 às 15:36
Concurso Crédito: Reprodução internet
A Prefeitura de Guarapari vai contratar 45 profissionais temporários que tenham o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 954, para carga horária de 40 horas semanais.
As oportunidades são para os cargos auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro para atuar em Escolas da Rede Municipal de Ensino e na sede da Secretaria de Educação.
As inscrições poderão ser feitas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2018, na Secretaria de Educação do município, que fica na Avenida Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari. O atendimento ocorre das 8 às 16 horas. Só será permitida uma inscrição por candidato. 
O processo seletivo será realizado em três fases: inscrição, classificação e chamada.
O contrato de trabalho será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo por interesse da administração.
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CONFIRA OS CARGOS
AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS
Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.
Remuneração: R$ 954,00
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 25 mais Cadastro de reserva
AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR
Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.
Remuneração: R$ 954,00
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 5 mais Cadastro de reserva
COZINHEIRO (A)
Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.
Remuneração: R$ 954,00
Carga horária: 40 horas semanais
Vagas: 15 mais Cadastro de reserva
 

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