Guarapari: Oportunidades para quem tem o ensino fundamental

Concurso Crédito: Reprodução internet

A Prefeitura de Guarapari vai contratar 45 profissionais temporários que tenham o ensino fundamental completo. A remuneração é de R$ 954, para carga horária de 40 horas semanais.

As oportunidades são para os cargos auxiliar de serviço escolar, auxiliar de serviços gerais e cozinheiro para atuar em Escolas da Rede Municipal de Ensino e na sede da Secretaria de Educação.

As inscrições poderão ser feitas nos dias 10 e 11 de janeiro de 2018, na Secretaria de Educação do município, que fica na Avenida Santa Clara, 13, Sol Nascente, Guarapari. O atendimento ocorre das 8 às 16 horas. Só será permitida uma inscrição por candidato.

O processo seletivo será realizado em três fases: inscrição, classificação e chamada.

O contrato de trabalho será de 12 meses, podendo ser prorrogado por igual período e rescindido em qualquer tempo por interesse da administração.

AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS

Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.

Remuneração: R$ 954,00

Carga horária: 40 horas semanais

Vagas: 25 mais Cadastro de reserva

AUXILIAR DE SERVIÇO ESCOLAR

Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.

Remuneração: R$ 954,00

Carga horária: 40 horas semanais

Vagas: 5 mais Cadastro de reserva

COZINHEIRO (A)

Requisitos: Ensino fundamental completo; experiência profissional comprovada na área, em carteira ou contrato, no mínimo de um ano.

Remuneração: R$ 954,00

Carga horária: 40 horas semanais

Vagas: 15 mais Cadastro de reserva