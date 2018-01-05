Governo federal abre 6 concursos com salários de até R$ 16 mil

Vagas são para cargos de níveis médio e superior Crédito: Reprodução internet

O governo federal começa o ano com seis concursos abertos com salários que chegam a R$ 16 mil mensais. Ao todo, são 4.422 vagas para cargos de níveis médio e superior.

Confira as inscrições abertas de acordo com a data de encerramento das inscrições.

UFES

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) está com dez concursos abertos para professores do magistério superior. A oferta é de 13 vagas e os docentes vão atuar em regime de dedicação exclusiva ou em 40 horas semanais nos campi de Vitória e São Mateus. A remuneração varia de R$ 2.236,30 a R$ 9.585,67, de acordo com a titulação do profissional.

As oportunidades são para as áreas/ subáreas de Química e Engenharia Química/ Tecnologia Química (1); Ciência da Informação/ Representação da Informação (1); Direito/ Direito Administrativo (1); Economia/ História Econômica (1); Serviço Social/ Fundamentos do Serviço Social (1); Engenharias/ Engenharia de Produção (1) e Engenharias/ Engenharia Química (1); Enfermagem/ Enfermagem Médico-Cirúrgica (1); Engenharia Mecânica/ Controle de Sistemas Mecânicos (1); Medicina/ Pediatria (3); e Desenho Industrial/ Programação Visual (1).

As inscrições podem ser feitas até 10 de janeiro de 2018, na secretaria do departamento que oferece a vaga.

SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM)

O Superior Tribunal Militar (STM) abriu concurso para os cargos de Analista Judiciário e Técnico Judiciário da Justiça Militar da União (JMU). Ao todo, são 42 vagas, com salários que variam entre R$ 6.708,53 a R$ 11.006,83.

As inscrições podem ser feitas até as 18 horas do dia 15 de janeiro de 2018, por meio do endereço eletrônico www.cespe.unb.br , mediante pagamento de taxa nos valores de R$ 75,00 a R$ 86,00.

As chances para Analista Judiciário são destinadas a profissionais das áreas de Administrativa (1); Judiciária (5); Apoio Especializado - Análise de Sistemas (1), Contabilidade (1), Engenharia Civil (1), Estatística (1), Revisão de Texto (1) e Serviço Social (1). Já as funções de Técnico Judiciário são nas áreas Administrativa (27) e Apoio Especializado - Programação (3).

ABIN

A Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) divulgou o edital do concurso público que visa o provimento de 300 vagas em cargos de nível médio e superior. A remuneração varia de R$ 6,302,23 a R$ 16.620,46, correspondente a jornada de 40 horas semanais.

São oportunidades nas funções de Oficial de Inteligência (220), Oficial Técnico de Inteligência (60) e Agente de Inteligência (20). Profissionais com formação em diversas áreas da Engenharia, Administração, Economia, Contabilidade, Direito, Psicologia, Pedagogia, Matemática, Estatística, Tecnologia da Informação, Arquivologia, Biblioteconomia, dentre outras áreas, podem se inscrever.

As inscrições podem ser feitas no endereço eletrônico www.cespe.unb.br , no período entre 10 horas do dia 9 de janeiro de 2018 e 18 horas do dia 30 de janeiro de 2018. a taxa é de R$ 190,00, R$ 210,00 ou R$ 230,00, de acordo com o cargo pretendido.

PETROBRAS

Entre os dias 9 e 30 de janeiro de 2018 estarão abertas as inscrições para o processo seletivo da Petrobras que oferece 353 vagas  57 imediatas e 296 para formação de cadastro de reserva em cargos de nível superior. Os salários variam de R$ 9.786,14 a R$ 10.544,04.

Os interessados devem se inscrever por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br . A taxa é de R$ 67,00.

Há 57 vagas imediatas distribuídas nas funções de Administrador Júnior (24); Advogado Júnior (1); Analista de Sistemas Junior - Processos de Negócio (3); Contador Júnior (6); Economista Júnior (5); Engenheiro de Produção Júnior (16) e Estatístico Júnior (2). Além delas, esta seleção contempla mais 296 oportunidades para cadastro reserva.

TRANSPETRO

A Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) abriu concurso público para 3.531 vagas - 321 vagas imediatas e 3.210 para formação de cadastro de reserva. Os salários vão de R$ 3.712,67 a R$ 6.619,90.

Os interessados devem se inscrever entre os dias 9 a 31 de janeiro de 2018 por meio do endereço eletrônico www.cesgranrio.org.br , mediante pagamento de taxa no valor de R$ 65,00.

Há oportunidades imediatas nas funções de Auxiliar de Saúde (3); Condutor Bombeador (14); Condutor Mecânico (31); Cozinheiro (44); Eletricista (14); Moço de Convés (107); Moço de Máquinas (94) e Taifeiro (14) e mais 3.210 para formação de cadastro reserva.

AERONÁUTICA

O Comando da Aeronáutica divulgou edital de abertura do Exame de Admissão ao Estágio de Adaptação à Graduação de Sargento do ano de 2019. A seleção é aberta a candidatos de ambos os sexos, com nível Médio concluído e Curso Técnico de nível Médio. Também é necessário não ter menos de 17 anos e nem 25 anos completos até 31 de dezembro de 2019.

As inscrições serão recebidas no período de 8 de janeiro a 6 de fevereiro de 2018, por meio do preenchimento do formulário de solicitação, o qual será disponibilizado no endereço eletrônico ingresso.eear.aer.mil.br . Para ter as mesmas homologadas é necessário efetuar o pagamento de taxa no valor de R$ 60,00.

Existem ao todo 183 vagas, as quais estão distribuídas entre as especialidades de Eletrônica (30); Administração (40); Enfermagem (45); Eletricidade (14); Informática (20); Laboratório (5); Obras (8); Pavimentação (8); Radiologia (5) e Topografia (8).



