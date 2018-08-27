Governo do Estado anuncia concursos públicos para seis órgãos

Governo do Estado anuncia mais seis concursos públicos Crédito: Reprodução internet

O governador do Espírito Santo Paulo Hartung e a secretária de Estado de Gestão e Recursos Humanos, Dayse Lemos, anunciam na tarde desta segunda-feira (27) a abertura de seis novos concursos públicos.

Os detalhes, como cargos e salários, serão conhecidos às 15 horas. De acordo com o governo, os certames serão para a Junta Comercial (Jucees), o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), os institutos de Pesos e Medidas (Ipem-ES) e de Obras Públicas (Iopes), e as secretarias da Educação (Sedu) e de Controle e Transparência (Secont).

Na última sexta-feira (24), o governador Paulo Hartung e o secretário da Educação, Haroldo Rocha, anunciaram a abertura de um novo concurso para o magistério, com cerca de mil vagas.

Vamos deixar um concurso resolvido para o início do próximo ano. Nós temos um grande número de temporários. Depois que a gente termina um concurso, a gente começa a trabalhar no próximo. A partir de agora, vamos agilizar uma série de burocracias para que a gente possa ter um novo concurso em 2019, com expectativa de mil vagas, disse Rocha.

OUTROS CERTAMES

O governador Paulo Hartung anunciou outros nove concursos públicos , que estão previstos para ocorrer ainda este ano.

Na semana passada, o chefe do Poder Executivo divulgou a abertura de quatro certames, totalizando 527 vagas. Serão 480 destinadas a cargos de nível médio e 47 para nível superior. A remuneração pode chegar a R$ 10 mil.

As seleções serão para contratar servidores efetivos no Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), Polícia Civil (PCES) e Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

Também foi anunciado concurso para Polícia Civil, com 173 vagas. As chances serão para escrivão (20), perito oficial criminal (50), psicólogo (4), médico legista (15), auxiliar de perícia médico legal (20), investigador (60) e assistente social (4). A remuneração varia de R$ 3.449,60 a R$ 4.860,80.

Para a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (Seger), serão abertas 125 vagas, das quais 35 para analista (para formados em Economia, Direito, Ciências Contábeis e Administração), com salário de R$ 4.443,60, e 90 oportunidades para assistente de gestão (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

Já no Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), serão abertas 53 vagas. Quem tem o nível superior poderá se inscrever para os cargos de analista (15), pedagogo (5), psicólogo (7) e assistente social (10). Os salários chegam a R$ 4.443,60.

Haverá ainda 16 vagas para assistente de suporte (nível médio), com salário de R$ 1.825,82.

Outro certame será para preencher 23 vagas no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema), com chances para cargos de níveis médio e superior, e com remuneração que varia de R$ 1.738,88 a R$ 4.984,18.

A Agência de Regulação de Serviços Públicos (Arsp) terá concurso com cinco vagas para cargos de nível superior. A remuneração inicial pode chegar a R$ 5.024,74.