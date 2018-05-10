Governo do Estado abre seleções com salários que chegam a R$ 9 mil

Fachada da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta

O governo do Estado está com inscrições abertas em três processos seletivos que têm como objetivo preencher vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil, na Secretaria de Estado da Saúde.

O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) vão contratar profissionais de nível médio. Nesse caso, o salário é de R$ 1,8 mil.

Há ainda mais de 3 mil vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores. Podem participar estudantes de níveis médio, técnico e superior. De acordo com a seleção, são cerca de 62 formações diferentes.

CONFIRA AS SELEÇÕES ABERTAS

IDAF

Vagas para assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82. Inscrições até as 17h do 15 de maio, no site www.selecao.es.gov.br

SEFAZ

São 15 vagas para cargos de nível superior na área de Tecnólogo da Informação. A remuneração é de R$ 4.443,60. Inscrições no site www.sefaz.es.gov.br , até o dia 17 de maio.

Secretaria de Saúde

Abertas inscrições para a seleção de profissionais em mais de 100 cargos de níveis médio e superior. Remuneração varia de R$ 1.369,36 a R$ 9.699,69. Inscrição até o dia 13 de maio, no site www.selecao.es.gov.br

Jovens valores