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Vários cargos

Governo do Estado abre seleções com salários que chegam a R$ 9 mil

Há oportunidades para profissionais temporários e estagiários

Publicado em 10 de Maio de 2018 às 13:49

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 mai 2018 às 13:49
Fachada da Secretaria de Estado da Saúde do Espírito Santo Crédito: TV Gazeta
O governo do Estado está com inscrições abertas em três processos seletivos que têm como objetivo preencher vagas e cadastro de reserva para cargos de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 9,6 mil, na Secretaria de Estado da Saúde.
O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf) e a Secretaria da Fazenda (Sefaz) vão contratar profissionais de nível médio. Nesse caso, o salário é de R$ 1,8 mil.
Há ainda mais de 3 mil vagas de estágio por meio do Programa Jovens Valores. Podem participar estudantes de níveis médio, técnico e superior. De acordo com a seleção, são cerca de 62 formações diferentes. 
CONFIRA AS SELEÇÕES ABERTAS
IDAF
Vagas para assistente de suporte em desenvolvimento agropecuário, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82. Inscrições até as 17h do 15 de maio, no site www.selecao.es.gov.br.
SEFAZ
São 15 vagas para cargos de nível superior na área de Tecnólogo da Informação. A remuneração é de R$ 4.443,60. Inscrições no site www.sefaz.es.gov.br, até o dia 17 de maio.
Secretaria de Saúde
Abertas inscrições para a seleção de profissionais em mais de 100 cargos de níveis médio e superior. Remuneração varia de R$ 1.369,36 a R$ 9.699,69. Inscrição até o dia 13 de maio, no site www.selecao.es.gov.br.
Jovens valores
Terminam nesta quinta-feira (10), no site www.jovensvalores.es.gov.br, as inscrições para o Programa Jovens Valores. São mais de 3 mil vagas de estágio em diversos órgão do Estado. A bolsa mensal é de R$ 598,95, além de auxílio transporte.

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