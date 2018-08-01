Governo de Minas Gerais abre concurso com 500 vagas para Bombeiros

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais Crédito: Divulgação/MG

O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais abriu concurso público para preencher 500 vagas para o cargo de soldados bombeiros militar do quadro de praças combatentes e do quadro de praças especialistas.

Do total de ofertas, 465 são para o quadro de praças combatentes, sendo 418 reservadas aos homens e 47 às mulheres. As outras 35 vagas são para praças especialistas, sendo dez destinadas a área de motomecanização (quatro para mecânica leve, quatro para mecânica de motor à diesel e duas para eletricista de autos), 20 para área da saúde (14 para técnico em enfermagem e seis para técnico em saúde bucal) e cinco para área de comunicações (três para técnico em informática/rede de computadores e duas para técnico em telecomunicações).

Para participar do certame, é precisa ter ensino médio completo, idade entre 18 e 30 anos e altura mínima de 1,60m. O quadro de praças especialistas também é exige curso técnico na área da especialidade a qual concorre.

O ingresso do candidato aprovado será realizado na graduação de soldado de 2ª classe, com vencimento inicial de R$ 3.506,40, além de abono fardamento e assistências médico-hospitalar, psicológica e odontológica. Concluído o curso com aproveitamento, o soldado de 2ª classe será promovido a graduação de soldado de 1ª classe e receberá a remuneração básica de R$ 4.098,42.

Os interessados poderão se inscrever no site www.gestaodeconcursos.com.br , no período das 9h do dia 1º de outubro às 19h de 27 de novembro. A taxa é de R$ 81,96.

Todos os candidatos serão submetidos às provas objetiva e de redação, a serem aplicadas na data prevista de 20 de janeiro de 2019.

O concurso terá ainda exames médicos preliminares e complementares; teste psicológico; prova teórico/prática para as especialidades de motomecanização, saúde e comunicações; teste de capacitação física; habilidades natatórias; e exame toxicológico.