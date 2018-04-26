Forças Armadas abrem mais de 1,3 mil vagas em concursos

Aeronáutica está com 180 vagas abertas para cadetes do ar Crédito: Reprodução internet





As Forças Armadas estão com 1.374 vagas abertas em cinco concursos públicos. A maior parte das oportunidades é para quem tem o nível médio. A maior oferta é para a seleção de sargentos do Exército, com 1.100 chances.

Confira os concursos

Aeronáutica

Estão abertas 180 vagas para o Exame de Admissão ao Curso Preparatório de Cadetes do Ar (CPCAR) do ano de 2019. Ao todo, são ofertadas 160 chances para candidatos do sexo masculino e outras 20 para candidatos do sexo feminino.

A Escola Preparatória de Cadetes do Ar (EPCAR) fica em Barbacena (MG) e o curso Preparatório de Cadetes do Ar tem duração de três anos.

A seleção é aberta a candidatos brasileiros natos, com nível fundamental completo e com mais de 14 e menos de 19 anos de idade até a data de matrícula do Curso, conforme determina o edital.

As inscrições podem ser feitas até as 15h do dia 8 de maio de 2018, no endereço eletrônico ingresso.afaepcar.aer.mil.br . A taxa de inscrição é de R$ 60,00.

As inscrições para o Concurso Público para Admissão e Matrícula nos Cursos de Formação de Sargentos (CFS) das áreas Geral/Aviação, Música e Saúde podem ser feitas até o dia 27 de abril de 2018, no site www.esa.eb.mil.br

A seleção visa a preencher 1.100 vagas para a Escola de Sargentos das Armas (ESA). A taxa é de R$ 95,00.

Podem participar candidatos que tenham concluído o ensino médio, já para os interessados na área da saúde é necessário ter completado o curso de Técnico de Enfermagem e aos interessados na área de Música comprovar ser possuidor de habilidade na execução de partituras com o instrumento musical correspondente a um dos naipes abrangidos pelas vagas estabelecidas. Também é preciso ter no mínimo 17 anos e no máximo 24 anos de idade para ingressarem nas áreas Geral/ Aviação; e idade mínima de 17 e máxima de 26 anos para as áreas de Música e Saúde. Além ter altura mínima de 1,60m se do sexo masculino e de 1,55m se do gênero feminino.

Marinha

A Marinha do Brasil vai abrir no dia 3 de maio as inscrições para o Concurso Público de Admissão à Escola Naval (CPAEN) em 2018. A oferta é de 31 vagas, sendo 19 para candidatos do sexo masculino e outras 12 para candidatos do sexo feminino.

A seleção é aberta a candidatos com 18 anos completos e menos de 23 anos; que tenham concluído, com aproveitamento, o Ensino Médio até a data prevista no calendário de eventos e que possuam bons antecedentes de conduta.

Os interessados poderão se inscrever até 8 de junho de 2018, no site www.inscricao.marinha.mil.br . A taxa é de R$ 100,00.

Marinha II

Já estão abertas as inscrições para o Concurso Público para o Ingresso no Quadro Técnico do Corpo Auxiliar de Marinha (CP-T) em 2018. Ao todo, são 27 oportunidades para Bacharéis/ Licenciados em Ciências Biológicas (3); Comunicação Social (4); Direito (4); Informática (6); Oceanografia (2); Pedagogia (2); Psicologia (2); Segurança do Tráfego Aquaviário (2) e Serviço Social (2).

A seleção é aberta a candidatos brasileiros natos, de ambos os sexos, e com menos de 36 anos de idade no 1º dia do mês de janeiro de 2019.

Os interessados podem se inscrever até o dia 10 de maio de 2018, via internet, por meio do site www.marinha.mil.br , ou de forma presencial, nas Organizações Militares da Marinha que constam no edital. A taxa cobrada tem valor único de R$ 120,00.

Marinha III

Estão abertas as inscrições para o Concurso Público destinado à Admissão ao Curso de Formação de Sargentos Músicos do Corpo de Fuzileiros Navais (C-FSG-MU-CFN). São 36 vagas, conforme os seguintes naipes: Clarinete em Sib (3); Saxofone Alto em Mib (5); Saxofone Tenor em Sib (4); Trompete em Sib (6); Trompa em Fá (2); Trombone Tenor em Dó (4); Euphonium em Dó/ Bombardino (2); Tuba em Sib/Mib (3); Percussão - Bateria Completa (5); Baixo Acústico (1) e Harpa (1).

Para participar os candidatos devem ter no mínimo 18 anos e no máximo 24 anos de idade referenciados em 1 º de janeiro de 2019, ter concluído o ensino médio, ter altura mínima de 1,54m e máxima de 2,00m para ambos os sexos, dentre outros requisitos.

As inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril, no site da Marinha . A taxa é de R$ 60,00.