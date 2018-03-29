Exército abre concurso com 1,1 mil vagas

As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril, com taxa de R$ 95 Crédito: Arquivo

publicado no Diário Oficial da União. O Exército Brasileiro abriu inscrições para o concurso público de seleção para os cursos de formação de sargentos, com duração de fevereiro de 2019 a dezembro de 2020. O edital foi

site da Escola de Sargentos das Armas (ESA). As inscrições devem ser feitas até o dia 20 de abril, com taxa de R$ 95. Os candidatos devem preencher a ficha de inscrição disponível no

Os cursos são das áreas geral/aviação, música e saúde. Para se candidatar, é preciso ser brasileiro e ter concluído o ensino médio até o encerramento do concurso de admissão, além de preencher os requisitos específicos de cada área.

Os candidatos deverão passar por exame intelectual, prova de títulos, inspeção de saúde, exame de aptidão física, exame de habilidade musical (apenas candidatos de música) e comprovação dos requisitos biográficos.

Vagas

São 910 vagas para homens e 100 para mulheres na área geral/aviação, 30 para a área de música e 60 para de saúde.

Para as vagas na área geral/aviação, é necessário ter entre 17 e 24 anos. Para música e saúde, a idade máxima sobe para 26 anos.

Na área de música, os candidatos precisam comprovar habilidade específica. Na de saúde, é necessário ter concluído curso técnico em enfermagem até a data de apresentação e possuir registro no Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Curso de formação

A duração do curso de formação é de 96 semanas, e os aprovados receberão diploma de graduação de nível superior tecnológico.

Períodos básicos: o candidato pode optar por um dos postos no Rio de Janeiro, Juiz de Fora (MG), Natal (RN), Alegrete (RS), Jundiaí (SP), Pirassununga (SP), Pouso Alegre (MG), Fortaleza (CE), Blumenau (SC), Campo Grande (MS) e/ou Jataí/GO).