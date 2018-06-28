Estágio: Veja o perfil ideal de estudantes procurados pelas empresas

Estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho Crédito: DPE RO

Boa comunicação, fluência em inglês e trabalho em equipe. Essas são algumas características comportamentais mais buscadas pelas empresas na hora de contratar estagiários. E se o estudantes conseguirem desenvolver bem suas atividades podem ser contratados no final do contrato. É bom lembrar que o estágio é a porta de entrada dos estudantes para o mercado de trabalho.

Por outro lado, ser ansioso, acomodado e inseguro são pontos odiados pelos recrutadores. O perfil de alunos com atitudes essenciais e abominadas pelos selecionadores foi traçado pela Page Talent, especializada pelo recrutamento de estagiários e trainee, de São Paulo.

Segundo a coordenadora de projetos da empresa Juliana França, o mercado procura cada vez mais estagiários com boas qualidades técnicas e comportamentais.

"Não dá mais para ficar selecionando pessoas e fazendo apostas. As empresas querem cada vez mais candidatos comprometidos com o negócio e resultados, além de dominar um segundo idioma e pacote Office. Estagiários com perfis que não se enquadrem nessa linha estão sendo excluídos com frequência das etapas de seleção", afirma.

10 características técnicas e comportamentais que as empresas buscam nos estagiários:

Domínio do Excel

Fluência do idioma inglês

Boa comunicação

Proatividade

Resiliência

Autonomia

Agilidade

Trabalho em equipe

Senso de dono

Engajamento

10 características técnicas e comportamentais que as empresas abominam nos estagiários:

Não quer crescer

Ser acomodado

Falta de respeito

Não correr atrás das informações

Candidato que mente no CV

Só vem pra aprender, não coloca a mão na massa

Estagiário que não para em nenhuma empresa

Ansioso

Achar que é "café com leite" e não assume responsabilidade