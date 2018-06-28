Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Concursos
  • Estágio: Veja o perfil ideal de estudantes procurados pelas empresas
Futuros profissionais

Estágio: Veja o perfil ideal de estudantes procurados pelas empresas

Mercado procura estagiários com boas qualidades técnicos e comportamentais

Publicado em 28 de Junho de 2018 às 14:38

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 jun 2018 às 14:38
Estágio é a porta de entrada para o mercado de trabalho Crédito: DPE RO
Boa comunicação, fluência em inglês e trabalho em equipe. Essas são algumas características comportamentais mais buscadas pelas empresas na hora de contratar estagiários. E se o estudantes conseguirem desenvolver bem suas atividades podem ser contratados no final do contrato. É bom lembrar que o estágio é a porta de entrada dos estudantes para o mercado de trabalho.
Confira as vagas de estágio disponíveis nesta quinta-feira (28)
Por outro lado, ser ansioso, acomodado e inseguro são pontos odiados pelos recrutadores. O perfil de alunos com atitudes essenciais e abominadas pelos selecionadores foi traçado pela Page Talent, especializada pelo recrutamento de estagiários e trainee, de São Paulo.
Segundo a coordenadora de projetos da empresa Juliana França, o mercado procura cada vez mais estagiários com boas qualidades técnicas e comportamentais.
"Não dá mais para ficar selecionando pessoas e fazendo apostas. As empresas querem cada vez mais candidatos comprometidos com o negócio e resultados, além de dominar um segundo idioma e pacote Office. Estagiários com perfis que não se enquadrem nessa linha estão sendo excluídos com frequência das etapas de seleção", afirma.
10 características técnicas e comportamentais que as empresas buscam nos estagiários:
Domínio do Excel
Fluência do idioma inglês
Boa comunicação
Proatividade
Resiliência
Autonomia
Agilidade
Trabalho em equipe
Senso de dono
Engajamento
10 características técnicas e comportamentais que as empresas abominam nos estagiários:
Não quer crescer
Ser acomodado
Falta de respeito
Não correr atrás das informações
Candidato que mente no CV
Só vem pra aprender, não coloca a mão na massa
Estagiário que não para em nenhuma empresa
Ansioso
Achar que é "café com leite" e não assume responsabilidade
Inseguro

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Juiz do ES é condenado à aposentadoria por liberar milhões com “rapidez incomum”
Imagem de destaque
EUA abordam navio com petróleo iraniano, e Trump autoriza tiros contra minas no estreito de Ormuz
Imagem de destaque
'Humilhação e constrangimento': o que diz ex-funcionária brasileira que acusa empresa de MrBeast de assédio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados