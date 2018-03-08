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Processo seletivo

Estágio na Caixa com bolsas de até R$ 1 mil no ES

Há vagas para níveis médio, técnico e superior

Publicado em 08 de Março de 2018 às 19:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 mar 2018 às 19:51
A Caixa Econômica Federal abriu seleção com vagas para nível médio, técnico e superior em vários estados do Brasil, incluindo o Espírito Santo. As bolsas são de até R$ 1 mil para as vagas de nível superior.
As inscrições estão abertas e devem ser feitos pelo site do CIEE, assim como uma prova online. Para a seleção de ensino superior, o prazo é até as 23h59 do dia 13 de março. Para níveis médio e técnico, vão até o dia 14 de março.
As bolsas de nível superior são R$ 1 mil mais, e as de níveis médio e técnico são de R$ 500, ambas com auxílio-transporte de R$ 130. A carga horária é de 25 horas semanais.
NÍVEL SUPERIOR
As vagas de nível superior são para os cursos de: arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agrônoma/agrícola. engenharia mecânica e engenharia de telecomunicações.
Os candidatos precisam cursar do 5º ao penúltimo período e ter pelo menos 18 anos na data da convocação. Veja o regulamento
NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO
As oportunidades são para ensino médio, educação de jovens e adultos, técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em informática e técnico em informática integrado ao ensino médio. Veja o regulamento
SELEÇÃO
O processo de seleção consiste em duas etapas: prova online, com 30 questões e 2 minutos para responder cada questão; e entrevista presencial. Os candidatos só serão chamados para a etapa de entrevista caso acertem 50% das questões.

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