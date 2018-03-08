Estágio na Caixa com bolsas de até R$ 1 mil no ES

A Caixa Econômica Federal abriu seleção com vagas para nível médio, técnico e superior em vários estados do Brasil, incluindo o Espírito Santo. As bolsas são de até R$ 1 mil para as vagas de nível superior.

site do CIEE, assim como uma prova online. Para a seleção de ensino superior, o prazo é até as 23h59 do dia 13 de março. Para níveis médio e técnico, vão até o dia 14 de março. As inscrições estão abertas e devem ser feitos pelo, assim como uma prova online. Para a seleção de ensino superior, o prazo é até as 23h59 do dia 13 de março. Para níveis médio e técnico, vão até o dia 14 de março.

As bolsas de nível superior são R$ 1 mil mais, e as de níveis médio e técnico são de R$ 500, ambas com auxílio-transporte de R$ 130. A carga horária é de 25 horas semanais.

NÍVEL SUPERIOR

As vagas de nível superior são para os cursos de: arquitetura e urbanismo, engenharia civil, engenharia ambiental, engenharia elétrica, engenharia agrônoma/agrícola. engenharia mecânica e engenharia de telecomunicações.

regulamento. Os candidatos precisam cursar do 5º ao penúltimo período e ter pelo menos 18 anos na data da convocação. Veja o

NÍVEL MÉDIO E TÉCNICO

regulamento. As oportunidades são para ensino médio, educação de jovens e adultos, técnico em administração, técnico em administração integrado ao ensino médio, técnico em finanças integrado ao ensino médio, técnico em secretariado integrado ao ensino médio, técnico em informática e técnico em informática integrado ao ensino médio. Veja o

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