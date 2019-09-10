O governo do Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos de qualificação por meio do Sine Móvel. As oportunidades serão destinadas aos moradores dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente. Os alunos não vão pagar pelas aulas e as chances serão oferecidas pela Agência Itinerante de Trabalho até 2022.
De acordo com o documento, serão 1.200 vagas em cursos em cada ano a partir de 2020.
A agência Itinerante do trabalho é uma proposta da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para levar à população residente nos bairros de abrangência do Estado Presente, acesso aos serviços de Intermediação de mão de obra e profissionalização.
Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos no Sine Móvel
Atualmente, o projeto passa por uma estruturação e prospecção de parcerias, tanto para qualificação quanto para aquisição do veículo.
A Setades informou que está em fase de levantamento das potencialidades dos bairros para ofertar cursos de forma mais assertiva objetivando ampliar a efetivação das contratações. Ainda segundo informações da secretaria, o público prioritário será encaminhado pelas secretarias municipais de assistência social que conhecem e acompanham as famílias mais vulneráveis do Estado.
Para este ano, algumas ações já estão agendadas. No dia 21 de setembro, será em Terra Vermelha, Vila Velha, e no dia 30 de novembro, em Feu Rosa, na Serra.