Qualificação para quem quer entrar no mercado de trabalho Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo

De acordo com o documento, serão 1.200 vagas em cursos em cada ano a partir de 2020.

A agência Itinerante do trabalho é uma proposta da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para levar à população residente nos bairros de abrangência do Estado Presente, acesso aos serviços de Intermediação de mão de obra e profissionalização.

Your browser does not support the audio element. Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos no Sine Móvel

Atualmente, o projeto passa por uma estruturação e prospecção de parcerias, tanto para qualificação quanto para aquisição do veículo.

A Setades informou que está em fase de levantamento das potencialidades dos bairros para ofertar cursos de forma mais assertiva objetivando ampliar a efetivação das contratações. Ainda segundo informações da secretaria, o público prioritário será encaminhado pelas secretarias municipais de assistência social que conhecem e acompanham as famílias mais vulneráveis do Estado.

Para este ano, algumas ações já estão agendadas. No dia 21 de setembro, será em Terra Vermelha, Vila Velha , e no dia 30 de novembro, em Feu Rosa, na Serra