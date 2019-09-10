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Qualificação

Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos no Sine Móvel

Oportunidades serão oferecidas aos moradores dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente

Publicado em 10 de Setembro de 2019 às 07:10

Ana Paula Mello Miranda

Ana Paula Mello Miranda

Publicado em 

10 set 2019 às 07:10
Qualificação para quem quer entrar no mercado de trabalho Crédito: Fábio Vicentini/Arquivo
O governo do Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos de qualificação por meio do Sine Móvel. As oportunidades serão destinadas aos moradores dos bairros atendidos pelo programa Estado Presente. Os alunos não vão pagar pelas aulas e as chances serão oferecidas pela Agência Itinerante de Trabalho até 2022.
> Sine Móvel leva vagas de emprego a bairros na Serra
De acordo com o documento, serão 1.200 vagas em cursos em cada ano a partir de 2020. 
A agência Itinerante do trabalho é uma proposta da Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades) para levar à população residente nos bairros de abrangência do Estado Presente, acesso aos serviços de Intermediação de mão de obra e profissionalização.
Estado vai oferecer 3.600 vagas em cursos no Sine Móvel
Atualmente, o projeto passa por uma estruturação e prospecção de parcerias, tanto para qualificação quanto para aquisição do veículo.
> Procurando emprego? CLIQUE e participe do grupo de Whatsapp da GAZETA
A Setades informou que está em fase de levantamento das potencialidades dos bairros para ofertar cursos de forma mais assertiva objetivando ampliar a efetivação das contratações. Ainda segundo informações da secretaria, o público prioritário será encaminhado pelas secretarias municipais de assistência social que conhecem e acompanham as famílias mais vulneráveis do Estado.
> Viana vai abrir 20 mil vagas em cursos de qualificação até 2020
Para este ano, algumas ações já estão agendadas. No dia 21 de setembro, será em Terra Vermelha, Vila Velha, e no dia 30 de novembro, em Feu Rosa, na Serra.
> Leia mais sobre Concursos e Empregos 
 

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