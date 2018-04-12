Estado abre três seleções com salários de até R$ 5,2 mil

Aprovados vão assinar contratos temporários Crédito: Reprodução internet

O governo do Estado está com três processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5,2 mil. Os aprovados vão assinar contrato temporário.

A maior oferta é para a Secretaria de Estado da Educação, com 600 vagas para auxiliar de secretaria escolar. O candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.

Já a maior remuneração está disponível no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA - ES). São 20 vagas para a contratação de profissionais de Nível Superior. A carga horária é de 40 horas semanais e remunerações de R$ 5.233,39, além de Auxílio-Alimentação de R$ 300,00.

Na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a seleção é para assistente de gestão, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

SEDU

Vagas: 600 para auxiliares de secretaria escolar.

Requisitos: Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.

Carga horária: 30 horas semanais

Remuneração: R$ 1.179,00.

Inscrições: no site no site www.selecao.es.gov.br , até as 17 horas do dia 20 de abril.

SETADES

Vagas: 6 para o cargo de assistente de gestão.

Remuneração: R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.

Carga horária: 40 horas semanais.

Requisitos: Os profissionais precisam ter o ensino médio.

Inscrições: pelo site pelo site www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 13 de abril de 2018 até às 17 horas do dia 20 de abril de 2018.

IEMA

Vagas: 20 para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos nas áreas de Meio Físico/ Ambiente Continental e Marinho (4) e Meio Físico/ Ambiente Continental (16)..

Carga horária: 40 horas semanais

Remuneração: R$ 5.233,39, além de Auxílio-Alimentação de R$ 300,00

Inscrições: até o dia 13 de abril de 2018, no site até o dia 13 de abril de 2018, no site www.selecao.es.gov.br