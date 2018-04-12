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Níveis médio e superior

Estado abre três seleções com salários de até R$ 5,2 mil

Candidatos devem ficar atentos aos prazos

Publicado em 12 de Abril de 2018 às 14:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 abr 2018 às 14:00
Aprovados vão assinar contratos temporários Crédito: Reprodução internet
O governo do Estado está com três processos seletivos abertos para a contratação de profissionais de níveis médio e superior. A remuneração pode chegar a R$ 5,2 mil. Os aprovados vão assinar contrato temporário. 
A maior oferta é para a Secretaria de Estado da Educação, com 600 vagas para auxiliar de secretaria escolar. O candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.
Já a maior remuneração está disponível no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado do Espírito Santo (IEMA - ES). São 20 vagas para a contratação de profissionais de Nível Superior. A carga horária é de 40 horas semanais e remunerações de R$ 5.233,39, além de Auxílio-Alimentação de R$ 300,00.
Na Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social (Setades), a seleção é para assistente de gestão, que exige o nível médio. A remuneração é de R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
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SAIBA MAIS
SEDU
Vagas: 600 para auxiliares de secretaria escolar.
Requisitos: Para participar da seleção, o candidato precisa ter o nível médio, mais de 18 anos e curso de informática básica com carga horária de no mínimo 30 horas.
Carga horária: 30 horas semanais
Remuneração: R$ 1.179,00.
Inscrições: no site www.selecao.es.gov.br, até as 17 horas do dia 20 de abril.
SETADES
Vagas: 6 para o cargo de assistente de gestão.
Remuneração: R$ 1.825,82, além de auxílio-alimentação no valor de R$ 300,00.
Carga horária: 40 horas semanais.
Requisitos: Os profissionais precisam ter o ensino médio.
Inscrições: pelo site www.selecao.es.gov.br no período de 10 horas do dia 13 de abril de 2018 até às 17 horas do dia 20 de abril de 2018.
IEMA
Vagas: 20 para o cargo de Agente de Desenvolvimento Ambiental e Recursos Hídricos nas áreas de Meio Físico/ Ambiente Continental e Marinho (4) e Meio Físico/ Ambiente Continental (16)..
Carga horária: 40 horas semanais
Remuneração: R$ 5.233,39, além de Auxílio-Alimentação de R$ 300,00
Inscrições: até o dia 13 de abril de 2018, no site www.selecao.es.gov.br.
Requisito: Nível superior

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