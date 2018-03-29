Estado abre mais 1,5 mil vagas em cursos gratuitos

Curso de maquiagem oferecido pelo Projeto OportunidadES Crédito: Divulgação / Secti

www.oportunidades.es.gov.br. O projeto OportunidadES está com 1.510 vagas abertas para cursos presenciais e semipresenciais na Grande Vitória. Todas as inscrições dos cursos devem ser feitas no site do projeto

As chances são para os moradores de São Marcos e Feu Rosa, na Serra, e para todos os moradores de Viana, com cursos de qualificação profissional presenciais de 40 horas. Já os cursos de 180 horas semipresenciais são destinados aos profissionais da área da educação.

As chances em cursos de qualificação profissional são para os moradores dos bairros São Marcos e Feu Rosa, na Serra, com 600 vagas. As inscrições terminam no domingo (1º).

Em Viana, são 510 vagas em 17 opções de cursos de diversas áreas. As inscrições vão até dia 8 de abril.

Educação

Os educadores do Estado podem se inscrever na segunda oferta de cursos de Formação Inicial Continuada (FIC).

Ao todo, 400 vagas estão abertas com inscrições até o dia 8 de abril. Dois cursos estão disponíveis: Informática na Educação: Novas Mídias e Educação Especial e Inclusiva, ambos com 200 vagas.

Para se inscrever, o candidato precisa ter licenciatura plena ou complementação pedagógica em qualquer área de docência. Também podem ser aceitos diplomas de bacharelado ou de tecnólogo, desde que seja comprovado um ano de docência.

Haverá três aulas presenciais no auditório do Centro Estadual de Educação Técnica (CEET) Vasco Coutinho, em Vila Velha. Para os 100 primeiros inscritos, as aulas vão ser das 8h às 12h. Para os demais, as aulas serão na parte da tarde, das 13h às 17h.

Cada curso terá o total de 180 horas divididas em 168 horas a distância, na plataforma online do OportunidadES, e 12 horas presenciais.

Qualificação

Serra

São Marcos

Local: Igreja Assembleia de Deus, Rua Fabiano Nunes Fraga

Vagas: 300

Cursos: auxiliar de estoque e armazenamento (20), auxiliar de logística e produção (20), auxiliar de departamento pessoal (20), auxiliar de secretaria (20), confeitaria avançada (20), cuidador de idosos* (20), decoração de festas (20), fotografia (20), maquiagem básica (20), porteiro (35), preparação de salgados (35), recepcionista (35).

Feu Rosa

Local: EEEFM Marinete de Souza Lira, Rua Vitória Régia

Vagas: 300

Cursos: auxiliar de estoque e armazenamento (30), auxiliar de logística e produção (30), auxiliar de rotinas administrativas (30), cuidador de idosos* (30), decoração de festas (30), fotografia (30), inglês básico (30), maquiagem básica (30), porteiro (30), recepcionista (30).

Viana

Local: Centro de Qualificação Profissional, Rua Domingos Vicente, 10, Centro

Vagas: 510